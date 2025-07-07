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Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки

Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки - 07.07.2025, ПРАЙМ

Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки

Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:39+0300

2025-07-07T15:39+0300

2025-07-07T15:39+0300

экономика

общество

рф

денис мантуров

минпромторг

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на разных уровнях, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы. Но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса. Задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне", — сказал Мантуров.

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общество , рф, денис мантуров, минпромторг, иннопром