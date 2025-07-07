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Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки - 07.07.2025, ПРАЙМ
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки
Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:39+0300
2025-07-07T15:39+0300
экономика
общество
рф
денис мантуров
минпромторг
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на разных уровнях, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы. Но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса. Задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне", — сказал Мантуров.
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общество , рф, денис мантуров, минпромторг, иннопром
Экономика, Общество , РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Иннопром
15:39 07.07.2025
 
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки

Мантуров: государство должно помочь бизнесу оптимизировать издержки

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк#Денис Мантуров
#Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на разных уровнях, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром".
"Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы. Но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса. Задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне", — сказал Мантуров.
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