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Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки - 07.07.2025, ПРАЙМ
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки
Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:39+0300
2025-07-07T15:39+0300
2025-07-07T15:39+0300
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общество
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денис мантуров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на разных уровнях, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы. Но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса. Задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне", — сказал Мантуров.
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общество , рф, денис мантуров, минпромторг, иннопром
Экономика, Общество , РФ, Денис Мантуров, Минпромторг, Иннопром
Мантуров призвать помочь бизнесу оптимизировать издержки
Мантуров: государство должно помочь бизнесу оптимизировать издержки
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно помочь российскому бизнесу оптимизировать издержки и задействовать все механизмы поддержки на разных уровнях, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром".
"Нам критически важно не допустить сдвижки ключевых инвестиционных проектов. Для их реализации у многих крупных компаний есть собственные резервы. Но государство в условиях высоких ставок и внешних рестрикций должно оптимизировать издержки бизнеса. Задействовать для этого все системные механизмы поддержки на федеральном и региональном уровне", — сказал Мантуров.
Мантуров отметил высокий уровень инвестиционной активности бизнеса в России