https://1prime.ru/20250707/manturov-859255423.html

ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров

ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров - 07.07.2025, ПРАЙМ

ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров

Оборонно-промышленный комплекс России работает в сверхинтенсивном режиме, проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения, заявил первый... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:10+0300

2025-07-07T16:10+0300

2025-07-07T16:10+0300

вооружения

общество

мировая экономика

денис мантуров

минпромторг

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс России работает в сверхинтенсивном режиме, проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга на площадке выставки "Иннопром". "На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности военных в заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения", - сказал Мантуров. Он отметил, что этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объемам поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов. Кроме того, особое внимание нужно уделить строгой согласованности программы "Развитие ОПК" тем задачам, которые будут погружены в новую государственную программу вооружения. "Важно придать дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами и не забывать про диверсификацию оборонных заводов", - добавил Мантуров.

https://1prime.ru/20250707/manturov-859252839.html

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общество , мировая экономика, денис мантуров, минпромторг