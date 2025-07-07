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ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров - 07.07.2025, ПРАЙМ
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ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров
ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров - 07.07.2025, ПРАЙМ
ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров
Оборонно-промышленный комплекс России работает в сверхинтенсивном режиме, проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения, заявил первый... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:10+0300
2025-07-07T16:10+0300
вооружения
общество
мировая экономика
денис мантуров
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс России работает в сверхинтенсивном режиме, проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга на площадке выставки "Иннопром". "На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности военных в заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения", - сказал Мантуров. Он отметил, что этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объемам поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов. Кроме того, особое внимание нужно уделить строгой согласованности программы "Развитие ОПК" тем задачам, которые будут погружены в новую государственную программу вооружения. "Важно придать дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами и не забывать про диверсификацию оборонных заводов", - добавил Мантуров.
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общество , мировая экономика, денис мантуров, минпромторг
Вооружения, Общество , Мировая экономика, Денис Мантуров, Минпромторг
16:10 07.07.2025
 
ОПК проходит вторую за 15 лет волну перевооружения, заявил Мантуров

Мантуров: ОПК проходит вторую за 15 лет волну технологического перевооружения

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ
Премьер-министр РФ М. Мишустин провел совещание с вице-премьерами РФ - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Оборонно-промышленный комплекс России работает в сверхинтенсивном режиме, проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в рамках итоговой коллегии Минпромторга на площадке выставки "Иннопром".
"На протяжении последних трех лет его предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности военных в заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения", - сказал Мантуров.
Он отметил, что этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объемам поставок, улучшению характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов. Кроме того, особое внимание нужно уделить строгой согласованности программы "Развитие ОПК" тем задачам, которые будут погружены в новую государственную программу вооружения.
"Важно придать дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами и не забывать про диверсификацию оборонных заводов", - добавил Мантуров.
#Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
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ВооруженияОбществоМировая экономикаДенис МантуровМинпромторг
 
 
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