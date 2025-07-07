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Маск допустил поддержку кандидата в президенты США

Маск допустил поддержку кандидата в президенты США - 07.07.2025, ПРАЙМ

Маск допустил поддержку кандидата в президенты США

Предприниматель Илон Маск сообщил, что не исключает того, что его партия "Америка" может выступить в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T02:59+0300

2025-07-07T02:59+0300

2025-07-07T02:59+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск сообщил, что не исключает того, что его партия "Америка" может выступить в поддержку какого-либо кандидата на президентских выборах в 2028 году. В субботу Маск заявил о формировании своей политической партии, которую он назвал "Америка". Как следует из реестра американского избиркома, на следующий день он официально подал документы на ее регистрацию. Президент США Дональд Трамп заявил, что с грустью наблюдает, как бывший соратник "слетает с катушек". "Поддержка кандидата в президенты не исключена, однако фокус в ближайшие 12 месяцев будет на (выборах в - ред.) палату представителей и сенат", - написал Маск в соцсети X. В конце июня Маск на фоне несогласия с законопроектом Трампа, который сокращает федеральные расходы, но одновременно дает серьезные налоговые льготы, предложил создать в США новую политическую партию, заявив, что сейчас страна "однопартийная". Трамп в ответ на критику предпринимателем законопроекта заявил, что тому без субсидий придется "прикрыть лавочку и вернуться домой в ЮАР".

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общество , сша, дональд трамп