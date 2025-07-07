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Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка
Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан оформлять в собственность жилье, купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала без... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:15+0300
2025-07-07T16:15+0300
рф
владимир путин
фонд пенсионного и социального страхования
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан оформлять в собственность жилье, купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала без согласия банка (залогодержателя). Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет оформить жилое помещение, купленное с использованием маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Также закон улучшает информирование семей о сумме, которая осталась после использования части материнского капитала. С 1 января 2026 года Фонд пенсионного и социального страхования РФ в течение месяца после перечисления денег с маткапитала будет уведомлять семью о потраченной сумме, а в случае ежемесячных платежа - после перечисления последней выплаты.
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рф, владимир путин, фонд пенсионного и социального страхования
РФ, Владимир Путин, Фонд пенсионного и социального страхования
16:15 07.07.2025
 
Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка

Путин подписал закон о праве граждан оформлять жилье на маткапитал без согласия банка

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан оформлять в собственность жилье, купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала без согласия банка (залогодержателя).
Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет оформить жилое помещение, купленное с использованием маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки.
Также закон улучшает информирование семей о сумме, которая осталась после использования части материнского капитала. С 1 января 2026 года Фонд пенсионного и социального страхования РФ в течение месяца после перечисления денег с маткапитала будет уведомлять семью о потраченной сумме, а в случае ежемесячных платежа - после перечисления последней выплаты.
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