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Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка

Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон об оформлении жилья на маткапитал без согласия банка

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан оформлять в собственность жилье, купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала без... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:15+0300

2025-07-07T16:15+0300

2025-07-07T16:15+0300

рф

владимир путин

фонд пенсионного и социального страхования

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о праве граждан оформлять в собственность жилье, купленное в ипотеку с использованием средств маткапитала без согласия банка (залогодержателя). Соответствующий закон размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон позволяет оформить жилое помещение, купленное с использованием маткапитала, в совместную собственность с супругом и детьми без согласия банка, даже если квартира находится в залоге до момента полного погашения ипотеки. Также закон улучшает информирование семей о сумме, которая осталась после использования части материнского капитала. С 1 января 2026 года Фонд пенсионного и социального страхования РФ в течение месяца после перечисления денег с маткапитала будет уведомлять семью о потраченной сумме, а в случае ежемесячных платежа - после перечисления последней выплаты.

https://1prime.ru/20250707/firmy-859254028.html

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рф, владимир путин, фонд пенсионного и социального страхования