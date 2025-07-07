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Медь дешевеет в понедельник более чем на 2,5%

Медь дешевеет в понедельник более чем на 2,5% - 07.07.2025, ПРАЙМ

Медь дешевеет в понедельник более чем на 2,5%

Стоимость меди снижается в понедельник утром более чем на 2,5% на фоне новостей относительно торговых пошлин США, свидетельствуют данные бирж. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T09:47+0300

2025-07-07T09:47+0300

2025-07-07T09:47+0300

экономика

рынок

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость меди снижается в понедельник утром более чем на 2,5% на фоне новостей относительно торговых пошлин США, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 9.41 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 2,65%, до 5,005 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,9%, до 9 864,5 доллара, алюминия - на 0,58%, до 2 590 долларов, стоимость цинка - на 0,96%, до 2 724 доллара. Мировые рынки следят за новостями относительно глобальной коммерции в ключе торговой политики США. Так, ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. Помимо стран-основательниц БРИКС с 2024 года включает Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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рынок