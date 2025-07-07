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МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России - 07.07.2025, ПРАЙМ

МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России

Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:38+0300

2025-07-07T16:38+0300

2025-07-07T16:38+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ. Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников. Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме. Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.

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общество , стокгольм, рф, швеция, мид