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МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России - 07.07.2025, ПРАЙМ
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России
Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:38+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. "Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ. Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников. Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме. Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
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общество , стокгольм, рф, швеция, мид
Общество , СТОКГОЛЬМ, РФ, ШВЕЦИЯ, МИД
МИД заявил протест Швеции из-за атаки БПЛА на торгпредство России
МИД заявил протест шведскому дипломату из-за атаки БПЛА на торгпредство РФ
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Решительный протест был заявлен временному поверенному в делах Швеции в России во время его вызова в МИД РФ из-за атаки беспилотника на торгпредство России в Стокгольме, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Седьмого июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Королевства Швеция в Российской Федерации Й. Седерберг. Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в заявлении МИД РФ.
Уточняется, что российский МИД потребовал от шведских властей соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и призвал Стокгольм к установлению злоумышленников.
Торговое представительство России в Швеции ранее вновь подверглось нападению, на его территорию была сброшена краска с дрона, подобные инциденты продолжаются более года, сообщили в субботу в посольстве России в Стокгольме.
Посольство РФ потребовало от местных властей провести полноценное расследование атак БПЛА против посольства и торгпредства России.
В МИД РФ рассказали о диалоге России и США по вопросам "раздражителей"