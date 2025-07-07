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Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/minfin-859257301.html
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами
США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:42+0300
2025-07-07T16:42+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов страны Скотт Бессент. Отсрочка введения объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин сроком на 90 дней истекает в среду, 9 июля. "В ближайшие 48 часов мы сделаем несколько заявлений", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC, комментируя данную тему. По словам чиновника, угроза возврата пошлин к уровню 2 апреля сделала многие страны более сговорчивыми. "Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней", - указал глава американского минфина. Министр также подтвердил, что до 1 августа, согласно указанию Трампа, взаимные пошлины не будут возвращены. После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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сша, минфин сша, дональд трамп, скотт бессент, мировая экономика
Экономика, США, Минфин США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Мировая экономика
16:42 07.07.2025
 
Минфин США анонсировал новые торговые соглашения с зарубежными партнерами

Бессент: США сделают важные заявления по договоренностям с торговыми партнерами

© Unsplash/Osman RanaФлаг США
Флаг США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. США в ближайшие два дня сделают несколько важных заявлений, касающихся договоренностей с внешними торговыми партнерами, сообщил в понедельник министр финансов страны Скотт Бессент.
Отсрочка введения объявленных президентом США Дональдом Трампом пошлин сроком на 90 дней истекает в среду, 9 июля.
"В ближайшие 48 часов мы сделаем несколько заявлений", - сказал Бессент в понедельник в интервью телеканалу CNBC, комментируя данную тему.
По словам чиновника, угроза возврата пошлин к уровню 2 апреля сделала многие страны более сговорчивыми.
"Вчера вечером мой почтовый ящик был переполнен множеством новых предложений, множеством новых запросов. Так что впереди пара напряженных дней", - указал глава американского минфина.
Министр также подтвердил, что до 1 августа, согласно указанию Трампа, взаимные пошлины не будут возвращены.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику: ввел пошлины на импорт из Мексики и Канады, поднял их для Китая, затем объявил о тарифах на сталь, алюминий и автомобили. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
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ЭкономикаСШАМинфин СШАДональд ТрампСкотт БессентМировая экономика
 
 
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