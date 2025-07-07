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Минфин озвучил объем дефицита бюджета по итогам первого полугодия

Минфин озвучил объем дефицита бюджета по итогам первого полугодия - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минфин озвучил объем дефицита бюджета по итогам первого полугодия

Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:38+0300

2025-07-07T17:38+0300

2025-07-07T17:38+0300

экономика

минфин

дефицит бюджета

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Дефицит федерального бюджета по итогам января-июня 2025 года, по предварительной оценке, составил 3,7 триллиона рублей, или 1,7% ВВП, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По итогам первого полугодия 2025 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 3 694 млрд рублей, что на 3 091 млрд рублей ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - сказано в материалах. Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-июня составил 1,7%. "Это, главным образом, обусловлено опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом", - говорится в материалах. Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 триллиона рублей, что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+13% год к году), так и бюджетной системы в целом (+10% год к году) наблюдается устойчивая положительная динамика, отмечает Минфин. Объем расходов федерального бюджета по итогам первого полугодия 2025 года, по предварительной оценке, составил 21,278 триллиона рублей, что выше уровня предыдущего года на 20,2% год к году. "Динамика исполнения расходов федерального бюджета замедлилась с февраля (+12,9% г/г в феврале-июне) после ускоренного финансирования расходов в январе 2025 года (+64,1% г/г), связанного с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам", - сообщает Минфин.

https://1prime.ru/20250707/neftegaz-859259375.html

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минфин, дефицит бюджета