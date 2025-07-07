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В российских вузах выросла стоимость обучения

В российских вузах выросла стоимость обучения - 07.07.2025, ПРАЙМ

В российских вузах выросла стоимость обучения

Стоимость обучения в российских вузах выросла на 12% по сравнению с 2024 годом, в том числе по Москве - на 15,7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:09+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Стоимость обучения в российских вузах выросла на 12% по сравнению с 2024 годом, в том числе по Москве - на 15,7%, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. "По результатам предварительного мониторинга установления стоимости платного высшего образования средний рост стоимости обучения в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 12%, в том числе по Москве – 15,7%, Санкт-Петербургу – 11,1%, по остальным регионам – 11,3%", - говорится в сообщении. Там добавили, что в 2025 году уровень платы за обучение в год по программам бакалавриата в среднем по России не превышает 2,4 среднемесячных зарплат по региону. "В России достигнут высокий уровень доступности высшего образования: количество бюджетных мест в 2025 году по сравнению с 2020 годом увеличилось более чем на 77 тысяч (с 541 741 до 619 610). При этом региональным вузам, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, на новый учебный год установлено 428 тысяч мест, или 73% от общего их количества. Свыше 60% выпускников 11-х классов обеспечены возможностью поступления по очной форме обучения на бюджетной основе", - заключили в министерстве.

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общество , рф, минобрнауки