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Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/minpromtorg-859254657.html
Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики
Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности, заявил министр промышленности | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:02+0300
2025-07-07T16:02+0300
экономика
общество
мировая экономика
антон алиханов
максим решетников
минпромторг
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "Что касается секторов, завязанных на стройку, сейчас они переживают не лучшие времена. Это металлургия, леспром, стройматериалы и мебельная промышленность. Все они с лихвой могут закрыть любые объемы и номенклатуру. Мы рассчитываем на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в этих емких секторах промышленности", - сказал Алиханов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.
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общество , мировая экономика, антон алиханов, максим решетников, минпромторг, иннопром
Экономика, Общество , Мировая экономика, Антон Алиханов, Максим Решетников, Минпромторг, Иннопром
16:02 07.07.2025
 
Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Алиханов: Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение ДКП

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром".
"Что касается секторов, завязанных на стройку, сейчас они переживают не лучшие времена. Это металлургия, леспром, стройматериалы и мебельная промышленность. Все они с лихвой могут закрыть любые объемы и номенклатуру. Мы рассчитываем на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в этих емких секторах промышленности", - сказал Алиханов.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
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ЭкономикаОбществоМировая экономикаАнтон АлихановМаксим РешетниковМинпромторгИннопром
 
 
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