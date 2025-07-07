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Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минпромторг рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики

Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности, заявил министр промышленности | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:02+0300

2025-07-07T16:02+0300

2025-07-07T16:02+0300

экономика

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антон алиханов

максим решетников

минпромторг

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Минпромторг РФ рассчитывает на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в емких секторах промышленности, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в рамках итоговой коллегии Минпромторга РФ на площадке выставки "Иннопром". "Что касается секторов, завязанных на стройку, сейчас они переживают не лучшие времена. Это металлургия, леспром, стройматериалы и мебельная промышленность. Все они с лихвой могут закрыть любые объемы и номенклатуру. Мы рассчитываем на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики и оживление спроса в этих емких секторах промышленности", - сказал Алиханов. Глава Минэкономразвития Максим Решетников в июне говорил, что российская экономика стоит на грани перехода в рецессию, однако ее можно избежать, если власти все сделают правильно, в том числе в денежно-кредитной политике.

https://1prime.ru/20250704/minpromtorg-859187808.html

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общество , мировая экономика, антон алиханов, максим решетников, минпромторг, иннопром