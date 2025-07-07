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Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи - 07.07.2025, ПРАЙМ
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи
Россия и Пакистан обсудили проект восстановления металлургического завода в городе Карачи в рамках встречи главы Минпромторга РФ со специальным советником... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:51+0300
2025-07-07T16:51+0300
минпромторг
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия и Пакистан обсудили проект восстановления металлургического завода в городе Карачи в рамках встречи главы Минпромторга РФ со специальным советником премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, сообщили в Минпромторге РФ. "Состоялась встреча главы Минпромторга России со Специальным советником Премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом. Стороны обсудили проект восстановления и модернизации металлургического завода в г. Карачи (PakSteelMill), а также возможность расширения сотрудничества в перспективных направлениях - фармацевтике, химической промышленности, оборудовании для горнодобывающей отрасли, сельскохозяйственном машиностроении и развитии железнодорожной и электротранспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что Алиханов обратил внимание на важность развития торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном и большой потенциал для взаимной торговли. Министр также провел отдельную встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром бин Ибрагимом Аль-Хурейфом. Стороны более подробно обсудили перспективы сотрудничества в автомобильной, металлургической, судостроительной, фармацевтической и других отраслях промышленности, а также в сфере цифровых технологий и импортозамещения.
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минпромторг, россия, пакистан
Минпромторг, РОССИЯ, ПАКИСТАН
16:51 07.07.2025
 
Россия и Пакистан обсудили восстановление металлургического завода в Карачи

Минпромторг: РФ и Пакистан обсудили проект восстановления завода в Карачи

© Фото : Unsplash/Sameer AkhtariПакистан
Пакистан - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : Unsplash/Sameer Akhtari
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Россия и Пакистан обсудили проект восстановления металлургического завода в городе Карачи в рамках встречи главы Минпромторга РФ со специальным советником премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом, сообщили в Минпромторге РФ.
"Состоялась встреча главы Минпромторга России со Специальным советником Премьер-министра Пакистана по вопросам промышленности и производства Харуном Ахтаром Ханом. Стороны обсудили проект восстановления и модернизации металлургического завода в г. Карачи (PakSteelMill), а также возможность расширения сотрудничества в перспективных направлениях - фармацевтике, химической промышленности, оборудовании для горнодобывающей отрасли, сельскохозяйственном машиностроении и развитии железнодорожной и электротранспортной инфраструктуры", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что Алиханов обратил внимание на важность развития торгово-экономического сотрудничества с Пакистаном и большой потенциал для взаимной торговли.
Министр также провел отдельную встречу с министром промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Бандаром бин Ибрагимом Аль-Хурейфом. Стороны более подробно обсудили перспективы сотрудничества в автомобильной, металлургической, судостроительной, фармацевтической и других отраслях промышленности, а также в сфере цифровых технологий и импортозамещения.
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