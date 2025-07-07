https://1prime.ru/20250707/mintrans-859239761.html
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли - 07.07.2025, ПРАЙМ
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли
Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:19+0300
2025-07-07T11:19+0300
2025-07-07T11:19+0300
россия
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/07/859238146_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_54b9e09db80a7b25e1879a50dd3576a5.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли. Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил и.о. главы министерства Никитина. В этот же день состоялась встреча Путина и Никитина. "Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - сказал Никитин.
https://1prime.ru/20250707/mintrans-859238621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/07/859238146_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_82b01e5dd0df14ae9e464cf24b38a9dc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минтранс рф
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли
Андрей Никитин назвал честью свое назначение и.о. министра транспорта
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли.
Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил и.о. главы министерства Никитина. В этот же день состоялась встреча Путина и Никитина.
"Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - сказал Никитин.
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта