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Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли - 07.07.2025, ПРАЙМ
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли
Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:19+0300
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россия
минтранс рф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли. Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил и.о. главы министерства Никитина. В этот же день состоялась встреча Путина и Никитина. "Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - сказал Никитин.
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россия, минтранс рф
РОССИЯ, Минтранс РФ
11:19 07.07.2025
 
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли

Андрей Никитин назвал честью свое назначение и.о. министра транспорта

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области А. Никитиным
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области А. Никитиным
© POOL
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли.
Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил и.о. главы министерства Никитина. В этот же день состоялась встреча Путина и Никитина.
"Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - сказал Никитин.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области А. Никитиным
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта
11:06
 
РОССИЯМинтранс РФ
 
 
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