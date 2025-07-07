https://1prime.ru/20250707/mintrans-859239761.html

Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли

Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли - 07.07.2025, ПРАЙМ

Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли

Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:19+0300

2025-07-07T11:19+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Андрей Никитин на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвал свое назначение исполняющим обязанности министра транспорта честью и ответственностью и пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли. Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил и.о. главы министерства Никитина. В этот же день состоялась встреча Путина и Никитина. "Владимир Владимирович, это честь и ответственность для меня. Приложу абсолютно все усилия для того, чтобы наша транспортная отрасль развивалась не просто опережающими темпами. Мы - самая большая страна в мире, и у нас должна быть самая эффективная транспортная система. Это нужно нашей экономике, нашим людям", - сказал Никитин.

https://1prime.ru/20250707/mintrans-859238621.html

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