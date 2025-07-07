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ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ
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ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса
ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ
ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса
Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:51+0300
2025-07-07T13:51+0300
россия
госдума
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств", - сказал Володин журналистам. По словам председателя Госдумы, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле. "В соответствии со статьей 112 конституции и статьей 10 федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства не позднее недели со дня появления вакансии должен внести в Государственную Думу на утверждение кандидатуру претендента на должность федерального министра", – объяснил он. Володин отметил, что согласно нормам закона председатель Госдумы о внесенных документах незамедлительно информирует депутатов, и не позднее недельного срока после их представления депутаты принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры. Процедурой предусматривается предварительное обсуждение представленной кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по итогам которого принимается постановление.
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россия, госдума, вячеслав володин, михаил мишустин
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
13:51 07.07.2025
 
ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса

Володин: ГД незамедлительно рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса после внесения

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Госдума незамедлительно приступит к рассмотрению кандидатуры на пост министра транспорта после ее внесения председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Как только кандидатура на вакантную должность федерального министра транспорта будет внесена председателем правительства, незамедлительно приступим к ее рассмотрению. Затягивать не будем, но обсудим ее всесторонне. Направление важное, от эффективности решения задач в сфере развития транспорта многое зависит. Это одно из ключевых министерств", - сказал Володин журналистам.
По словам председателя Госдумы, рассмотрение вопроса об утверждении кандидатуры должно состояться в июле.
"В соответствии со статьей 112 конституции и статьей 10 федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" председатель правительства не позднее недели со дня появления вакансии должен внести в Государственную Думу на утверждение кандидатуру претендента на должность федерального министра", – объяснил он.
Володин отметил, что согласно нормам закона председатель Госдумы о внесенных документах незамедлительно информирует депутатов, и не позднее недельного срока после их представления депутаты принимают решение об утверждении или отклонении такой кандидатуры.
Процедурой предусматривается предварительное обсуждение представленной кандидатуры в профильном комитете, а после – рассмотрение на пленарном заседании, по итогам которого принимается постановление.
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РОССИЯГосдумаВячеслав ВолодинМихаил Мишустин
 
 
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