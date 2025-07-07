https://1prime.ru/20250707/mintrans-859260222.html

В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса

В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ

В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса

Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:49+0300

2025-07-07T17:49+0300

2025-07-07T17:49+0300

россия

госдума

вячеслав володин

михаил мишустин

минтранс рф

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. "Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра - 8 июля", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

https://1prime.ru/20250707/gosduma-859258935.html

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россия, госдума, вячеслав володин, михаил мишустин, минтранс рф