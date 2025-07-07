https://1prime.ru/20250707/mintrans-859260222.html
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса
Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:49+0300
2025-07-07T17:49+0300
2025-07-07T17:49+0300
россия
госдума
вячеслав володин
михаил мишустин
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. "Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра - 8 июля", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
https://1prime.ru/20250707/gosduma-859258935.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума, вячеслав володин, михаил мишустин, минтранс рф
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Минтранс РФ
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса
Володин: Госдума на заседании рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса 8 июля
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
"Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра - 8 июля", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
В Госдуму внесли кандидатуру Никитина на пост министра транспорта