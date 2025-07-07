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В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса - 07.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса
Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:49+0300
2025-07-07T17:49+0300
россия
госдума
вячеслав володин
михаил мишустин
минтранс рф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта. "Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра - 8 июля", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
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россия, госдума, вячеслав володин, михаил мишустин, минтранс рф
РОССИЯ, Госдума, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Минтранс РФ
17:49 07.07.2025
 
В ГД назвали дату рассмотрения кандидатуры н должность главы Минтранса

Володин: Госдума на заседании рассмотрит кандидатуру на пост главы Минтранса 8 июля

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании во вторник, 8 июля, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее пресс-служба кабмина сообщила, что премьер-министр России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта.
"Рассмотрение кандидатуры на должность министра транспорта РФ состоится на пленарном заседании завтра - 8 июля", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
В Госдуму внесли кандидатуру Никитина на пост министра транспорта
17:10
 
РОССИЯГосдумаВячеслав ВолодинМихаил МишустинМинтранс РФ
 
 
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