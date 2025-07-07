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"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - 07.07.2025, ПРАЙМ
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta
Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:22+0300
2025-07-07T07:22+0300
общество
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нами
lada vision 4x4
lada x-cross 5
lada largus
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости. "Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду. Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров. У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров. Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".
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ПРАЙМ
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5
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , минпромторг, фгуп "нами", нами, lada vision 4x4, lada x-cross 5, lada largus
Общество , Минпромторг, ФГУП "НАМИ", НАМИ, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5, Lada Largus
07:22 07.07.2025
 
"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

"НАМИ" представил беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости.
"Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду.
Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров.
У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров.
Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".
 
ОбществоМинпромторгФГУП "НАМИ"НАМИLada Vision 4x4Lada X-Cross 5Lada Largus
 
 
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