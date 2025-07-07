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"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta - 07.07.2025, ПРАЙМ

"НАМИ" представил беспилотные прототипы Aurus Komendant и Lada Vesta

Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:22+0300

2025-07-07T07:22+0300

2025-07-07T07:22+0300

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - ПРАЙМ. Государственный научный центр ФГУП "НАМИ" представил на выставке "Иннопром" беспилотные прототипы автомобилей Aurus Komendant и Lada Vesta, передает корреспондент РИА Новости. "Экспериментальный сенсор-бокс системы новой генерации в аэродинамичном корпусе, установлена в тестовом режиме на тестовом автомобиле-носителе-прототипе Аурус Комендант", - говорится в сопровождающих материалах к стенду. Машина Aurus Komendant оборудована семью видеокамерами, двумя лидарами, пятью радарами, блоком спутниковой навигации, блоками связи Wi-Fi и LTE. Она распознает объекты на дороге на дистанции до 200 метров. У Vesta такие же блоки связи и навигации, а также восемь видеокамер, четыре лидара и два радара. Она может видеть объекты на расстоянии до 100 метров. Подведомственный Минпромторгу России научный и инжиниринговый центр транспортной индустрии ФГУП "НАМИ" владеет 67,69% акций "АвтоВАЗа".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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