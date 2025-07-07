https://1prime.ru/20250707/nedvizhimost-859250789.html

Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах

Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым признаются документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:08+0300

2025-07-07T15:08+0300

2025-07-07T15:08+0300

общество

лнр

херсонская область

рф

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым признаются документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также создаются в новых регионах специальные комиссии, которые будут оценивать соответствие документов на недвижимость требованиям российского законодательства, в их состав войдут представители региональных властей и федеральных органов, отвечающих за регистрацию недвижимости. Комиссии смогут принимать решения как по отдельным объектам, так и по группам объектов или документов. Также учитываются особенности документов из ДНР и ЛНР, поскольку до принятия в состав РФ вопросы недвижимости в этих республиках регулировались местными правовыми актами, а не украинским законодательством, как в Запорожской и Херсонской областях. Согласно закону, для разработки необходимых региональных норм дадут 90 дней после публикации закона, чтобы комиссии начали работу.

https://1prime.ru/20250707/putin-859249552.html

лнр

херсонская область

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общество , лнр, херсонская область, рф, владимир путин