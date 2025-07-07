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Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах
Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым признаются документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:08+0300
2025-07-07T15:08+0300
общество
лнр
херсонская область
рф
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым признаются документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Законом также создаются в новых регионах специальные комиссии, которые будут оценивать соответствие документов на недвижимость требованиям российского законодательства, в их состав войдут представители региональных властей и федеральных органов, отвечающих за регистрацию недвижимости. Комиссии смогут принимать решения как по отдельным объектам, так и по группам объектов или документов. Также учитываются особенности документов из ДНР и ЛНР, поскольку до принятия в состав РФ вопросы недвижимости в этих республиках регулировались местными правовыми актами, а не украинским законодательством, как в Запорожской и Херсонской областях. Согласно закону, для разработки необходимых региональных норм дадут 90 дней после публикации закона, чтобы комиссии начали работу.
https://1prime.ru/20250707/putin-859249552.html
лнр
херсонская область
рф
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общество , лнр, херсонская область, рф, владимир путин
Общество , ЛНР, Херсонская область, РФ, Владимир Путин
15:08 07.07.2025
 
Путин подписал закон о признании документов на жилье в новых регионах

Путин подписал закон о признании документов на недвижимость в новых регионах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым признаются документы на недвижимость, выданные в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях до их принятия в состав России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Законом также создаются в новых регионах специальные комиссии, которые будут оценивать соответствие документов на недвижимость требованиям российского законодательства, в их состав войдут представители региональных властей и федеральных органов, отвечающих за регистрацию недвижимости. Комиссии смогут принимать решения как по отдельным объектам, так и по группам объектов или документов.
Также учитываются особенности документов из ДНР и ЛНР, поскольку до принятия в состав РФ вопросы недвижимости в этих республиках регулировались местными правовыми актами, а не украинским законодательством, как в Запорожской и Херсонской областях. Согласно закону, для разработки необходимых региональных норм дадут 90 дней после публикации закона, чтобы комиссии начали работу.
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