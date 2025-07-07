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Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии
Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии - 07.07.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии сильнее ожиданий, сообщает агентство | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:44+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии сильнее ожиданий, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия повысила цены на свой основной сорт нефти для покупателей в Азии в следующем месяце больше, чем ожидали ее клиенты", - пишет агентство. В материале отмечается, что это свидетельствует о том, что Эр-Рияд уверен в достаточной силе рынка, чтобы выдержать дополнительные поставки ОПЕК+. Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на август была повышена на 1 доллар, теперь она на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Повышение оказалось больше прогноза увеличения в 0,65 доллара. В субботу состоялось заседание восьми стран альянса ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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Экономика, Общество , АЗИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Эр-Рияд, Saudi Aramco, ОПЕК
Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии
Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть для покупателей из Азии
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии сильнее ожиданий, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия повысила цены на свой основной сорт нефти для покупателей в Азии в следующем месяце больше, чем ожидали ее клиенты", - пишет агентство. В материале отмечается, что это свидетельствует о том, что Эр-Рияд уверен в достаточной силе рынка, чтобы выдержать дополнительные поставки ОПЕК+.
Стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии на август была повышена на 1 доллар, теперь она на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, говорится в материале. Повышение оказалось больше прогноза увеличения в 0,65 доллара.
В субботу состоялось заседание восьми стран альянса ОПЕК+ с добровольными ограничениями на добычу нефти (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман). По его итогам восьмерка решила увеличить добычу нефти в августе на 548 тысяч баррелей в сутки против 411 тысяч в мае, июне и июле.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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