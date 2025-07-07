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Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса

Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса - 07.07.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса

Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на ожиданиях вокруг перспектив баланса предложения и спроса после решения ряда стран ОПЕК+ увеличить... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:40+0300

2025-07-07T14:40+0300

2025-07-07T14:40+0300

энергетика

общество

саудовская аравия

ирак

оаэ

опек

saudi aramco

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на ожиданиях вокруг перспектив баланса предложения и спроса после решения ряда стран ОПЕК+ увеличить добычу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 68,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,68%, до 66,95 доллара. В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. "Увеличение добычи явно свидетельствует о более агрессивной конкуренции за долю рынка и некоторой терпимости к последующему снижению цен и доходов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Evans Energy Тима Эванса (Tim Evans). Трейдеры в то же время обратили внимание на решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на нефть. Так, по данным агентства Блумберг, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии на 1 доллар, теперь стоимость на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, аналитики ждали увеличения только на 0,65 доллара. Агентство отмечало, что такой шаг свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в достаточной силе рынка, чтобы выдержать дополнительные поставки ОПЕК+.

https://1prime.ru/20250707/neft-859247416.html

саудовская аравия

ирак

оаэ

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общество , саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, saudi aramco