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Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса
Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса - 07.07.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса
Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на ожиданиях вокруг перспектив баланса предложения и спроса после решения ряда стран ОПЕК+ увеличить... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:40+0300
2025-07-07T14:40+0300
энергетика
общество
саудовская аравия
ирак
оаэ
опек
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на ожиданиях вокруг перспектив баланса предложения и спроса после решения ряда стран ОПЕК+ увеличить добычу, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 68,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,68%, до 66,95 доллара. В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки. "Увеличение добычи явно свидетельствует о более агрессивной конкуренции за долю рынка и некоторой терпимости к последующему снижению цен и доходов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Evans Energy Тима Эванса (Tim Evans). Трейдеры в то же время обратили внимание на решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на нефть. Так, по данным агентства Блумберг, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии на 1 доллар, теперь стоимость на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, аналитики ждали увеличения только на 0,65 доллара. Агентство отмечало, что такой шаг свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в достаточной силе рынка, чтобы выдержать дополнительные поставки ОПЕК+.
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саудовская аравия
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общество , саудовская аравия, ирак, оаэ, опек, saudi aramco
Энергетика, Общество , САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, ОАЭ, ОПЕК, Saudi Aramco
14:40 07.07.2025
 
Цены на нефть растут на ожиданиях по балансу предложения и спроса

Нефть дорожает на ожиданиях баланса предложения и спроса после решения ОПЕК+

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем увеличиваются на ожиданиях вокруг перспектив баланса предложения и спроса после решения ряда стран ОПЕК+ увеличить добычу, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,54%, до 68,67 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI - на 0,68%, до 66,95 доллара.
В субботу восемь стран ОПЕК+ - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - приняли решение ускорить выход из добровольных ограничений: они увеличивают предельный уровень добычи нефти в августе сразу на 548 тысяч баррелей в сутки.
"Увеличение добычи явно свидетельствует о более агрессивной конкуренции за долю рынка и некоторой терпимости к последующему снижению цен и доходов", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Evans Energy Тима Эванса (Tim Evans).
Трейдеры в то же время обратили внимание на решение Саудовской Аравии повысить отпускные цены на нефть. Так, по данным агентства Блумберг, нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco увеличила отпускные цены на нефть на август для покупателей из Азии на 1 доллар, теперь стоимость на 2,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai, аналитики ждали увеличения только на 0,65 доллара.
Агентство отмечало, что такой шаг свидетельствует об уверенности Эр-Рияда в достаточной силе рынка, чтобы выдержать дополнительные поставки ОПЕК+.
#Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Эксперт оценил перспективы роста добычи нефти ОПЕК+
14:04
 
ЭнергетикаОбществоСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКОАЭОПЕКSaudi Aramco
 
 
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