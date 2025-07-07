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Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России - 07.07.2025, ПРАЙМ
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T17:36+0300
2025-07-07T17:36+0300
2025-07-07T17:36+0300
экономика
минфин
нефтегазовые доходы
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 12,7%, до 12,85 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 4 735 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в первом полугодии текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры". Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 850 млрд рублей (+12,7% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июне составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
https://1prime.ru/20250704/minfin-859171900.html
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минфин, нефтегазовые доходы
Экономика, Минфин, нефтегазовые доходы
Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России
Минфин: нефтегазовые доходы бюджета в I полугодии снизились на 16,9%
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 12,7%, до 12,85 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ.
"Нефтегазовые доходы составили 4 735 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства.
Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в первом полугодии текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры".
Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине.
"Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 850 млрд рублей (+12,7% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июне составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.
Минфин отметил рост объема ФНБ за июнь