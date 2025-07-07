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Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России - 07.07.2025, ПРАЙМ

Минфин отметил снижение нефтегазовых доходов бюджета России

Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T17:36+0300

2025-07-07T17:36+0300

2025-07-07T17:36+0300

экономика

минфин

нефтегазовые доходы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе-июне 2025 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,9%, до 4,735 триллиона рублей, а ненефтегазовые - выросли на 12,7%, до 12,85 триллиона рублей, сообщает Минфин РФ. "Нефтегазовые доходы составили 4 735 млрд рублей, что меньше показателей аналогичного периода предыдущего года (на 16,9% г/г) преимущественно вследствие снижения средней цены на нефть", - говорится в материалах на сайте министерства. Уточняется, что поступление нефтегазовых доходов в первом полугодии текущего года при этом сложилось на уровне, превышающем их базовый размер, однако "существуют риски их снижения вследствие ослабления ценовой конъюнктуры". Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами "бюджетного правила" обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов, подчеркнули в Минфине. "Ненефтегазовые доходы федерального бюджета составили 12 850 млрд рублей (+12,7% г/г), что соответствует плановой траектории. Рост поступлений оборотных налогов, включая НДС, в январе-июне составил 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - отмечается в материалах.

https://1prime.ru/20250704/minfin-859171900.html

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минфин, нефтегазовые доходы