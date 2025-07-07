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Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине
Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине
Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T13:58+0300
2025-07-07T13:58+0300
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ГААГА, 7 июл - ПРАЙМ. Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту. "Этим письмом я информирую о развертывании нидерландских возможностей ПВО для защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)… Нидерланды пообещали поставить F-35 в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года", - говорится в письме Брекелманса палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, распространенном в понедельник. Как отметил министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО". С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет. В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и глава минобороны королевства Рубен Брекелманс находится с визитом в Польше.
https://1prime.ru/20250707/soglashenie-859240538.html
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общество , нидерланды, польша, украина, нато, f-35 lightning ii
Вооружения, Общество , НИДЕРЛАНДЫ, ПОЛЬША, УКРАИНА, НАТО, F-35 Lightning II
Нидерланды осенью направят F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине
Нидерланды направят истребители F-35 в Польшу для миссии по помощи Украине
ГААГА, 7 июл - ПРАЙМ. Нидерланды направят осенью истребители F-35 для миссии НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения (NSATU) в Польше, сообщил министр обороны королевства Рубен Брекелманс в письме парламенту.
"Этим письмом я информирую о развертывании нидерландских возможностей ПВО для защиты логистического центра НАТО по содействию Украине в области безопасности и обучения в Польше (NSATU)… Нидерланды пообещали поставить F-35 в период с 1 сентября по 1 декабря 2025 года", - говорится в письме Брекелманса палате представителей (нижней палате парламента) Нидерландов, распространенном в понедельник.
Как отметил министр, развертывание истребителей в Польше "способствует достижению военно-стратегической цели сдерживания России и защиты зоны действия договора НАТО".
С миссией F-35 Нидерланды намерены защитить зону альянса от беспилотников и крылатых ракет.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и глава минобороны королевства Рубен Брекелманс находится с визитом в Польше.
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