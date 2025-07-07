https://1prime.ru/20250707/nikitin-859242994.html
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами - 07.07.2025, ПРАЙМ
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами
Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил, что в первую очередь займется ситуацией с задержками и отменами рейсов в аэропортах из-за... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:29+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил, что в первую очередь займется ситуацией с задержками и отменами рейсов в аэропортах из-за вводившихся ограничений на прилет и вылет. Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил Никитина и.о. главы министерства. "Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами", - сказал Никитин журналисту Life Александру Юнашеву. Росавиация сообщила, что с 06.00 мск 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщили, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
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И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с аэропортами
И.о. главы Минтранса Никитин займется ситуацией с задержками и отменами рейсов
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Исполняющий обязанности министра транспорта Андрей Никитин сообщил, что в первую очередь займется ситуацией с задержками и отменами рейсов в аэропортах из-за вводившихся ограничений на прилет и вылет.
Президент РФ Владимир Путин в понедельник освободил Романа Старовойта от должности главы Минтранса и назначил Никитина и.о. главы министерства.
"Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами", - сказал Никитин журналисту Life Александру Юнашеву.
Росавиация сообщила, что с 06.00 мск 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов.
В понедельник в ведомстве сообщили, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
Никитин пообещал приложить все усилия для развития транспортной отрасли