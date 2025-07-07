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В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков

В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков - 07.07.2025, ПРАЙМ

В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков

Новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация угольного рынка за счет поглощений или санаций возможна в России в условиях повышенного финансового... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

2025-07-07T00:18+0300

общество

альберт авдолян

evraz

сибантрацит

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация угольного рынка за счет поглощений или санаций возможна в России в условиях повышенного финансового давления, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. "В условиях повышенного финансового давления и проверки на прочность кредитоспособности ряда угольных компаний, особенно средних и небольших, возможна новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация рынка за счет поглощений или санаций", - пишут эксперты. В НКР напомнили, что ограничения на традиционных направлениях экспорта российского угля, неравномерный рост спроса и ценовые колебания отрицательно сказались на результатах компаний: в 2024 году отрасль зафиксировала совокупный рекордный убыток. На рынке угля в России действует порядка 180 компаний, ведущих добычу открытым и подземным способом. В отличие от нефтегазового сектора, где доминируют государственные компании, угольная отрасль преимущественно представлена частными игроками. Лишь немногие компании являются вертикально интегрированными и ведут все процессы добычи, обогащения, транспортировки и перевалки, отметили в НКР. "Кредитоспособность многих угольных компаний России столкнулась с испытаниями, которые не все из них проходят с одинаковыми результатами. Высокий уровень процентных ставок в экономике и ограниченность доступа к длинным деньгам больше сказываются на среднем бизнесе, тогда как точечные меры господдержки пока в большей степени ориентированы на крупные предприятия", - добавили эксперты. Российский угольный бизнес в последние десятилетия несколько раз проводил консолидацию. Например, в 2020 году Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". А в 2022 году "А-Проперти Развитие" Альберта Авдоляна довела до 100% свою долю в "Сибантраците" и Эльгинском угольном комплексе.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , альберт авдолян, evraz, сибантрацит