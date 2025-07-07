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В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков
В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков - 07.07.2025, ПРАЙМ
В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков
Новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация угольного рынка за счет поглощений или санаций возможна в России в условиях повышенного финансового... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T00:18+0300
2025-07-07T00:18+0300
общество
альберт авдолян
evraz
сибантрацит
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация угольного рынка за счет поглощений или санаций возможна в России в условиях повышенного финансового давления, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. "В условиях повышенного финансового давления и проверки на прочность кредитоспособности ряда угольных компаний, особенно средних и небольших, возможна новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация рынка за счет поглощений или санаций", - пишут эксперты. В НКР напомнили, что ограничения на традиционных направлениях экспорта российского угля, неравномерный рост спроса и ценовые колебания отрицательно сказались на результатах компаний: в 2024 году отрасль зафиксировала совокупный рекордный убыток. На рынке угля в России действует порядка 180 компаний, ведущих добычу открытым и подземным способом. В отличие от нефтегазового сектора, где доминируют государственные компании, угольная отрасль преимущественно представлена частными игроками. Лишь немногие компании являются вертикально интегрированными и ведут все процессы добычи, обогащения, транспортировки и перевалки, отметили в НКР. "Кредитоспособность многих угольных компаний России столкнулась с испытаниями, которые не все из них проходят с одинаковыми результатами. Высокий уровень процентных ставок в экономике и ограниченность доступа к длинным деньгам больше сказываются на среднем бизнесе, тогда как точечные меры господдержки пока в большей степени ориентированы на крупные предприятия", - добавили эксперты. Российский угольный бизнес в последние десятилетия несколько раз проводил консолидацию. Например, в 2020 году Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". А в 2022 году "А-Проперти Развитие" Альберта Авдоляна довела до 100% свою долю в "Сибантраците" и Эльгинском угольном комплексе.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
40
192
40
общество , альберт авдолян, evraz, сибантрацит
Общество , Альберт Авдолян, Evraz, Сибантрацит
00:18 07.07.2025
 
В НКР допустили новую волну переоценки кредитных рисков

НКР: в России возможна новая волна переоценки кредитных рисков

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация угольного рынка за счет поглощений или санаций возможна в России в условиях повышенного финансового давления, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР.
"В условиях повышенного финансового давления и проверки на прочность кредитоспособности ряда угольных компаний, особенно средних и небольших, возможна новая волна переоценки кредитных рисков и консолидация рынка за счет поглощений или санаций", - пишут эксперты.
В НКР напомнили, что ограничения на традиционных направлениях экспорта российского угля, неравномерный рост спроса и ценовые колебания отрицательно сказались на результатах компаний: в 2024 году отрасль зафиксировала совокупный рекордный убыток.
На рынке угля в России действует порядка 180 компаний, ведущих добычу открытым и подземным способом. В отличие от нефтегазового сектора, где доминируют государственные компании, угольная отрасль преимущественно представлена частными игроками. Лишь немногие компании являются вертикально интегрированными и ведут все процессы добычи, обогащения, транспортировки и перевалки, отметили в НКР.
"Кредитоспособность многих угольных компаний России столкнулась с испытаниями, которые не все из них проходят с одинаковыми результатами. Высокий уровень процентных ставок в экономике и ограниченность доступа к длинным деньгам больше сказываются на среднем бизнесе, тогда как точечные меры господдержки пока в большей степени ориентированы на крупные предприятия", - добавили эксперты.
Российский угольный бизнес в последние десятилетия несколько раз проводил консолидацию. Например, в 2020 году Evraz консолидировал свои угольные активы на базе ПАО "Распадская". А в 2022 году "А-Проперти Развитие" Альберта Авдоляна довела до 100% свою долю в "Сибантраците" и Эльгинском угольном комплексе.
 
ОбществоАльберт АвдолянEvrazСибантрацит
 
 
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