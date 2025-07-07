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В НКР рассказали о росте спроса на российский уголь

В НКР рассказали о росте спроса на российский уголь - 07.07.2025, ПРАЙМ

В НКР рассказали о росте спроса на российский уголь

Органический рост спроса на российский уголь продолжится в мире, глобальное потребление угля в целом останется стабильным минимум до 2030 года, говорится в... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T00:25+0300

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общество

индонезия

австралия

азия

нкр

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Органический рост спроса на российский уголь продолжится в мире, глобальное потребление угля в целом останется стабильным минимум до 2030 года, говорится в исследовании рейтингового агентства НКР. "Мировой спрос на уголь останется стабильным как минимум до 2030 года. Но и после этого Азии будет сложно отказаться от угольного топлива даже в условиях всеобщей декарбонизации. Органический рост спроса на российский уголь продолжится, поставки за рубеж сохранят значимость для отечественных производителей. Главными потребителями энергетического угля из России останутся Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии", - пишут аналитики. В НКР напомнили, что в утвержденной Энергостратегии РФ до 2050 года предполагается увеличение добычи угля по целевому сценарию до 530 миллионов тонн к 2030 году, что также предполагает рост экспортных поставок. На глобальном рынке основными экспортерами угля остаются Индонезия (48%) и Австралия (19%), доля России - около 13-15%. "При этом российский уголь, например, в отличие от индонезийского, имеет более высокие качественные характеристики, а его добыча и логистика в меньшей степени подвержены влиянию природных катаклизмов (на добыче в Австралии, Индонезии могут сказаться наводнения, паводки и прочие природные явления)", - добавили эксперты. В НКР ожидают, что в условиях стремительного роста потребления электроэнергии доля угля в энергобалансе останется на уровне 30-35% в течение как минимум следующих 10-15 лет. Это связано с тем, что строительство гидро- и атомных электростанций высокозатратно, имеет длительные циклы строительства и географические ограничения, солнечные и ветровые электростанции зависят от погодных условий и пока не обеспечены надежными системами накопления энергии. В итоге развитие "зеленой" энергетики не будет поспевать за растущим потреблением. "Основным конкурентом угля является газ - он экологичнее и может поставляться через развитую трубопроводную инфраструктуру. Однако уголь по-прежнему остается наиболее доступным и дешевым источником первичной энергии, не требующим сложных технологий хранения и транспортировки", - заключили в НКР.

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общество , индонезия, австралия, азия, нкр