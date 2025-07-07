https://1prime.ru/20250707/novosibirsk-859228665.html

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 07.07.2025, ПРАЙМ

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево"... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T06:18+0300

2025-07-07T06:18+0300

2025-07-07T06:18+0300

общество

новосибирск

санкт-петербург

улан-удэ

аэропорт толмачево

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859228665.jpg?1751858321

НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России. Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.

новосибирск

санкт-петербург

улан-удэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , новосибирск, санкт-петербург, улан-удэ, аэропорт толмачево