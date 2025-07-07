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Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 07.07.2025, ПРАЙМ
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево"... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T06:18+0300
2025-07-07T06:18+0300
общество
новосибирск
санкт-петербург
улан-удэ
аэропорт толмачево
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России. Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.  
новосибирск
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общество , новосибирск, санкт-петербург, улан-удэ, аэропорт толмачево
Общество , НОВОСИБИРСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Улан-Удэ, аэропорт Толмачево
06:18 07.07.2025
 
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска

Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска из-за тумана

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НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.
Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.
 
 
ОбществоНОВОСИБИРСКСАНКТ-ПЕТЕРБУРГУлан-Удэаэропорт Толмачево
 
 
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