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Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска - 07.07.2025, ПРАЙМ
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево"... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T06:18+0300
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НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.
Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.
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Общество , НОВОСИБИРСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Улан-Удэ, аэропорт Толмачево
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска
Более 20 авиарейсов задерживаются в аэропорту Новосибирска из-за тумана
НОВОСИБИРСК, 7 июл – ПРАЙМ. Прибытие более 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается утром в понедельник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются два рейса из Санкт-Петербурга, рейсы из Улан-Удэ, Якутска, Читы, Владивостока, Пекина (КНР), Талакана, Хабаровска, Благовещенска, Нерюнгри, Новокузнецка, а также других городов России.
Сразу несколько сибирских аэропортов столкнулись с задержками авиарейсов 2 июля из-за плохих метеоусловий (тумана). В настоящее время тумана в Новосибирске не наблюдается.