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Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов - 07.07.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250707/oae-859250109.html
Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов
Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов - 07.07.2025, ПРАЙМ
Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов
Миграционные власти ОАЭ опровергли информацию о том, что инвесторы в цифровые активы могут претендовать на получение десятилетней "золотой" визы в стране,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T14:54+0300
2025-07-07T14:54+0300
экономика
общество
оаэ
дубай
павел дуров
telegram
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ДУБАЙ, 7 июл - ПРАЙМ. Миграционные власти ОАЭ опровергли информацию о том, что инвесторы в цифровые активы могут претендовать на получение десятилетней "золотой" визы в стране, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление Федерального управления по вопросам гражданства, удостоверения личности, таможни и охраны портов (ICP), Федерального управления по ценным бумагам и товарам (SCA) и Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). "В ICP уточнили, что золотые визы выдаются на основании официально утвержденных критериев, которые не предусматривают включение инвесторов в цифровые валюты в перечень утвержденных категорий", - сообщает WAM. Накануне в официальных сетях проекта TON, который связан с основателем Telegram Павлом Дуровым, появились сообщения о том, что инвесторы в криптовалюту Toncoin могут рассчитывать на получение "золотой" визы ОАЭ. В качестве условий программы были названы инвестиции в Toncoin в размере 100 тысяч долларов сроком на три года и уплата 35 тысяч долларов комиссии. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая отметило, что компания TON соответствующим образом не лицензирована и не находится под его регулированием, отмечает WAM. "Ведомства настоятельно рекомендовали воздерживаться от откликов на непроверенные онлайн-предложения и использовать исключительно официальные источники информации", - подчеркнуло агентство.
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общество , оаэ, дубай, павел дуров, telegram, ton
Экономика, Общество , ОАЭ, Дубай, Павел Дуров, Telegram, TON
14:54 07.07.2025
 
Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов

WAM: власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГорода мира. Дубай
Города мира. Дубай - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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ДУБАЙ, 7 июл - ПРАЙМ. Миграционные власти ОАЭ опровергли информацию о том, что инвесторы в цифровые активы могут претендовать на получение десятилетней "золотой" визы в стране, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление Федерального управления по вопросам гражданства, удостоверения личности, таможни и охраны портов (ICP), Федерального управления по ценным бумагам и товарам (SCA) и Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA).
"В ICP уточнили, что золотые визы выдаются на основании официально утвержденных критериев, которые не предусматривают включение инвесторов в цифровые валюты в перечень утвержденных категорий", - сообщает WAM.
Накануне в официальных сетях проекта TON, который связан с основателем Telegram Павлом Дуровым, появились сообщения о том, что инвесторы в криптовалюту Toncoin могут рассчитывать на получение "золотой" визы ОАЭ. В качестве условий программы были названы инвестиции в Toncoin в размере 100 тысяч долларов сроком на три года и уплата 35 тысяч долларов комиссии.
Управление по регулированию виртуальных активов Дубая отметило, что компания TON соответствующим образом не лицензирована и не находится под его регулированием, отмечает WAM.
"Ведомства настоятельно рекомендовали воздерживаться от откликов на непроверенные онлайн-предложения и использовать исключительно официальные источники информации", - подчеркнуло агентство.
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