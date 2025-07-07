https://1prime.ru/20250707/oae-859250109.html

Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов

Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов - 07.07.2025, ПРАЙМ

Власти ОАЭ опровергли информацию о "золотых" визах для криптоинвесторов

Миграционные власти ОАЭ опровергли информацию о том, что инвесторы в цифровые активы могут претендовать на получение десятилетней "золотой" визы в стране,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:54+0300

2025-07-07T14:54+0300

2025-07-07T14:54+0300

экономика

общество

оаэ

дубай

павел дуров

telegram

ton

https://cdnn.1prime.ru/img/84277/37/842773767_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_0749cbb6c112458e355ce326aef426b9.jpg

ДУБАЙ, 7 июл - ПРАЙМ. Миграционные власти ОАЭ опровергли информацию о том, что инвесторы в цифровые активы могут претендовать на получение десятилетней "золотой" визы в стране, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на заявление Федерального управления по вопросам гражданства, удостоверения личности, таможни и охраны портов (ICP), Федерального управления по ценным бумагам и товарам (SCA) и Управления по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA). "В ICP уточнили, что золотые визы выдаются на основании официально утвержденных критериев, которые не предусматривают включение инвесторов в цифровые валюты в перечень утвержденных категорий", - сообщает WAM. Накануне в официальных сетях проекта TON, который связан с основателем Telegram Павлом Дуровым, появились сообщения о том, что инвесторы в криптовалюту Toncoin могут рассчитывать на получение "золотой" визы ОАЭ. В качестве условий программы были названы инвестиции в Toncoin в размере 100 тысяч долларов сроком на три года и уплата 35 тысяч долларов комиссии. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая отметило, что компания TON соответствующим образом не лицензирована и не находится под его регулированием, отмечает WAM. "Ведомства настоятельно рекомендовали воздерживаться от откликов на непроверенные онлайн-предложения и использовать исключительно официальные источники информации", - подчеркнуло агентство.

https://1prime.ru/20250705/oae-859196884.html

оаэ

дубай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , оаэ, дубай, павел дуров, telegram, ton