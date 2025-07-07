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В ООН отреагировали на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС
В ООН отреагировали на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
В ООН отреагировали на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС
Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T20:09+0300
2025-07-07T20:09+0300
2025-07-07T20:10+0300
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ООН, 7 июл – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне победителей. "В торговой войне нет победителей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос. Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
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оон, дональд трамп, пошлины, брикс
Политика, ООН, Дональд Трамп, пошлины, БРИКС
В ООН отреагировали на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС
В аппарате генсека ООН ответили на угрозы Трампа обложить пошлинами партнеров БРИКС
ООН, 7 июл – ПРАЙМ. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против партнеров БРИКС, заявил, что в торговой войне победителей.
"В торговой войне нет победителей", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп в воскресенье написал в социальной сети Truth Social, что любая страна, которая поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%, причем никаких исключений не будет. В понедельник советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим выразил мнение, что Вашингтон "выстрелит себе в ногу", если решит ввести такие пошлины.
Трампу объяснили, кому на самом деле навредят пошлины против БРИКС