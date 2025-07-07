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Оператор связи Т2 сэкономил 95 лет времени клиентов

Оператор связи Т2 сэкономил 95 лет времени клиентов - 07.07.2025, ПРАЙМ

Оператор связи Т2 сэкономил 95 лет времени клиентов

Российский оператор связи Т2 с начала года сэкономил 95 лет времени клиентов, предотвратив полмиллиарда спам-звонов, рассказали РИА Новости в компании. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T04:51+0300

2025-07-07T04:51+0300

2025-07-07T04:51+0300

общество

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российский оператор связи Т2 с начала года сэкономил 95 лет времени клиентов, предотвратив полмиллиарда спам-звонов, рассказали РИА Новости в компании. "С начала 2025 года система защиты абонентов компании, основанная на big data, предотвратила более 500 миллионов спам-звонков. За первую половину 2025 года Т2 уберегла своих абонентов примерно от трех миллиардов секунд нежелательного телефонного взаимодействия. Это эквивалентно 95 годам "молчания" раздражающего спама", - сообщили в компании. Там поделились, что базы антиспам-сервисов оператора пополняются в том числе за счет информации с ресурсов, где пользователи сами оставляют сведения о номере, с которого звонили поставщики услуг, мошенники, коллекторы. Такие меры позволяют минимизировать влияние мошенников и рекламных роботов на повседневную жизнь абонентов. С 1 июня в России вступил в силу закон по борьбе с телефонными и онлайн-мошенниками. Ряд положений уже заработал, в частности, установлен запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Кроме того, больше не отправляются сообщения с кодом доступа к "Госуслугам" во время разговора по телефону. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам. Другие меры начнут действовать в августе и сентябре - например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество