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Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину

Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - 07.07.2025, ПРАЙМ

Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину

Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:19+0300

2025-07-07T10:19+0300

2025-07-07T10:19+0300

вооружения

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов. Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них. "Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.

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общество , украина, сша, вашингтон, дональд трамп, nbc, нато