https://1prime.ru/20250707/oruzhie-859235744.html
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - 07.07.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:19+0300
2025-07-07T10:19+0300
2025-07-07T10:19+0300
вооружения
общество
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
nbc
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_0:141:4574:2714_1920x0_80_0_0_c8d19d5cd463294795d5a10444be8f9f.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов. Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них. "Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.
https://1prime.ru/20250703/peskov-859137083.html
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/21/841262168_509:0:4574:3049_1920x0_80_0_0_975c03cf17823b1ee43f372bc196836c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , украина, сша, вашингтон, дональд трамп, nbc, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, NBC, НАТО
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Экс-советник Пентагона Колдуэлл: Трамп отдал приоритет безопасности
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.
Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов.
Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.
"Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину