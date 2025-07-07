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Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - 07.07.2025, ПРАЙМ
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:19+0300
2025-07-07T10:19+0300
вооружения
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов. Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них. "Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.
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общество , украина, сша, вашингтон, дональд трамп, nbc, нато
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, NBC, НАТО
10:19 07.07.2025
 
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину

Экс-советник Пентагона Колдуэлл: Трамп отдал приоритет безопасности

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.
Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов.
Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.
"Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с поставками оружия на Украину
3 июля, 12:23
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАВАШИНГТОНДональд ТрампNBCНАТО
 
 
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