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В Кремле ответили на вопрос о причинах отставки Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле ответили на вопрос о причинах отставки Старовойта
В Кремле ответили на вопрос о причинах отставки Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле ответили на вопрос о причинах отставки Старовойта
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате доверия | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:56+0300
2025-07-07T12:56+0300
владимир путин
роман старовойт
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате доверия в указе президента нет. В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. "Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента. Пресс-секретарь главы государства также добавил, что формулировки "утрата доверия" нет и в письменном указе. "Я еще раз повторяю: формулировка указа не содержит фразы "утрата доверия", в указе письменном такой формулировки нет", - заключил Песков.
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владимир путин, роман старовойт, дмитрий песков
Владимир Путин, Роман Старовойт, Дмитрий Песков
12:56 07.07.2025
 
В Кремле ответили на вопрос о причинах отставки Старовойта

Песков: в указе Путина нет формулировки об "утрате доверия" к Старовойту

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Рабочий визит президента Владимира Путина в Узбекистан. День второй - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя причины отставки экс-министра транспорта Романа Старовойта, заявил, что формулировки об утрате доверия в указе президента нет.
В понедельник президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. Кроме того, президент своим указом назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ.
"Про утрату доверия говорится, если это утрата доверия. Как вы видели, такой формулировки использовано не было", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, была ли связана отставка Старовойта с утратой доверия президента.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что формулировки "утрата доверия" нет и в письменном указе.
"Я еще раз повторяю: формулировка указа не содержит фразы "утрата доверия", в указе письменном такой формулировки нет", - заключил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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Владимир ПутинРоман СтаровойтДмитрий Песков
 
 
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