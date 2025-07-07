https://1prime.ru/20250707/peregovory-859252174.html

"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой

"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой

Признание Министерства иностранных дел Украины в том, что Киев участвует в переговорах с Москвой, чтобы никто не смог обвинить украинскую сторону в нежелании... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:26+0300

2025-07-07T15:26+0300

2025-07-07T15:39+0300

политика

украина

переговоры

урегулирование

россия

мнение

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/01/841250196_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_9f29c1851a2023f78ce0b4fc123ad24c.jpg

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Признание Министерства иностранных дел Украины в том, что Киев участвует в переговорах с Москвой, чтобы никто не смог обвинить украинскую сторону в нежелании заключить мир, отражает реальную позицию властей страны. Такое мнение в интервью с информагентством "Лента.ру" высказал депутат ГД РФ Алексей Чепа.Таким образом он прокомментировал высказывание представителя украинского МИД Георгия Тихого, ранее заявившего, что Украина, идя на переговоры с Россией, ставит перед собой две цели. Первая - решение гуманитарных вопросов и возвращение военных ВСУ из плена. Вторая - не допустить, чтобы Киев обвинили в том, что он не стремится к миру.По словам Чепы, российская сторона прекрасно отдавала себе отчет, что Киев пошел на переговоры, лишь чтобы продемонстрировать свои миролюбивые намерения, "хотя на самом деле это было не так". "И Украина продолжает тормозить процесс, - заявил депутат. - Напомню, что до этого главными целями назывались обмен пленными всех на всех, прекращение огня. И они звучали тогда, когда еще шли бои за освобождение Курской области. То есть тогда это было им выгодно".При этом Чепа отметил, что его удивили признания Киева в формальном отношении к переговорам, и добавил, что раньше украинская сторона выдвигала условия, ориентированные только на интересы ВСУ, теперь же приоритеты Украины изменились.

https://1prime.ru/20250627/peregovory-858980787.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, переговоры, урегулирование, россия, мнение