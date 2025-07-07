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"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой
"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой
Признание Министерства иностранных дел Украины в том, что Киев участвует в переговорах с Москвой, чтобы никто не смог обвинить украинскую сторону в нежелании... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:26+0300
2025-07-07T15:39+0300
политика
украина
переговоры
урегулирование
россия
мнение
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Признание Министерства иностранных дел Украины в том, что Киев участвует в переговорах с Москвой, чтобы никто не смог обвинить украинскую сторону в нежелании заключить мир, отражает реальную позицию властей страны. Такое мнение в интервью с информагентством "Лента.ру" высказал депутат ГД РФ Алексей Чепа.Таким образом он прокомментировал высказывание представителя украинского МИД Георгия Тихого, ранее заявившего, что Украина, идя на переговоры с Россией, ставит перед собой две цели. Первая - решение гуманитарных вопросов и возвращение военных ВСУ из плена. Вторая - не допустить, чтобы Киев обвинили в том, что он не стремится к миру.По словам Чепы, российская сторона прекрасно отдавала себе отчет, что Киев пошел на переговоры, лишь чтобы продемонстрировать свои миролюбивые намерения, "хотя на самом деле это было не так". "И Украина продолжает тормозить процесс, - заявил депутат. - Напомню, что до этого главными целями назывались обмен пленными всех на всех, прекращение огня. И они звучали тогда, когда еще шли бои за освобождение Курской области. То есть тогда это было им выгодно".При этом Чепа отметил, что его удивили признания Киева в формальном отношении к переговорам, и добавил, что раньше украинская сторона выдвигала условия, ориентированные только на интересы ВСУ, теперь же приоритеты Украины изменились.
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украина, переговоры, урегулирование, россия, мнение
Политика, УКРАИНА, переговоры, урегулирование, РОССИЯ, мнение
15:26 07.07.2025 (обновлено: 15:39 07.07.2025)
 
"Чтобы не обвинили". Киев признался, зачем ему нужны переговоры с Москвой

Чепа: Киев признал, что переговоры с РФ ему нужны, чтобы избежать обвинений

© Unsplash/Glib AlbovskyКиев, Украина
Киев, Украина
© Unsplash/Glib Albovsky
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Признание Министерства иностранных дел Украины в том, что Киев участвует в переговорах с Москвой, чтобы никто не смог обвинить украинскую сторону в нежелании заключить мир, отражает реальную позицию властей страны. Такое мнение в интервью с информагентством "Лента.ру" высказал депутат ГД РФ Алексей Чепа.
Таким образом он прокомментировал высказывание представителя украинского МИД Георгия Тихого, ранее заявившего, что Украина, идя на переговоры с Россией, ставит перед собой две цели. Первая - решение гуманитарных вопросов и возвращение военных ВСУ из плена. Вторая - не допустить, чтобы Киев обвинили в том, что он не стремится к миру.
По словам Чепы, российская сторона прекрасно отдавала себе отчет, что Киев пошел на переговоры, лишь чтобы продемонстрировать свои миролюбивые намерения, "хотя на самом деле это было не так".
"И Украина продолжает тормозить процесс, - заявил депутат. - Напомню, что до этого главными целями назывались обмен пленными всех на всех, прекращение огня. И они звучали тогда, когда еще шли бои за освобождение Курской области. То есть тогда это было им выгодно".
При этом Чепа отметил, что его удивили признания Киева в формальном отношении к переговорам, и добавил, что раньше украинская сторона выдвигала условия, ориентированные только на интересы ВСУ, теперь же приоритеты Украины изменились.
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ПолитикаУКРАИНАпереговорыурегулированиеРОССИЯмнение
 
 
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