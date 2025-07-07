https://1prime.ru/20250707/peskov-859243979.html

В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана

В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана - 07.07.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана

Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T12:46+0300

2025-07-07T12:46+0300

2025-07-07T12:49+0300

общество

азербайджан

дмитрий песков

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

https://1prime.ru/20250703/sputnik-859156140.html

азербайджан

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общество , азербайджан, дмитрий песков