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В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана
В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана
Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:46+0300
2025-07-07T12:49+0300
общество
азербайджан
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.Пресс-секретарь главы государства также добавил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.
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общество , азербайджан, дмитрий песков
Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, Дмитрий Песков
12:46 07.07.2025 (обновлено: 12:49 07.07.2025)
 
В Кремле рассказали о диалоге России и Азербайджана

Песков: российские дипломаты находятся в постоянном контакте с Баку

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Российские дипломаты находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Наши посольства и наши дипломатические ведомства находятся в постоянном контакте с азербайджанской стороной и отстаивают интересы задержанных россиян, используя все те возможности, которые предусмотрены законом и существующей дипломатической практикой", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, на каком уровне идет диалог между Россией и Азербайджаном.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и генеральный прокурор РФ Игорь Краснов находятся в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.
Радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
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