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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения

Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения - 07.07.2025, ПРАЙМ

Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения

Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Израиль пытался совершить на него покушение. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:21+0300

2025-07-07T15:21+0300

2025-07-07T15:21+0300

политика

общество

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Израиль пытался совершить на него покушение. "Да, они (Израиль - ред.) пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250624/udar-858863888.html

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общество , иран, израиль, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп