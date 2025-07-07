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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения - 07.07.2025, ПРАЙМ
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения
Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Израиль пытался совершить на него покушение. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T15:21+0300
2025-07-07T15:21+0300
политика
общество
иран
израиль
сша
масуд пезешкиан
дональд трамп
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Израиль пытался совершить на него покушение. "Да, они (Израиль - ред.) пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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общество , иран, израиль, сша, масуд пезешкиан, дональд трамп
Политика, Общество , ИРАН, ИЗРАИЛЬ, США, Масуд Пезешкиан, Дональд Трамп
15:21 07.07.2025
 
Президент Ирана обвинил Израиль в попытке покушения

Пезешкиан заявил, что Израиль пытался совершить на него покушение

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ирана Масуд Пезешкиан во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент Ирана Масуд Пезешкиан утверждает, что Израиль пытался совершить на него покушение.
"Да, они (Израиль - ред.) пытались, действовали соответствующим образом, но им это не удалось", - заявил Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, отвечая на соответствующий вопрос.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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