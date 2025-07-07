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Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин

Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин - 07.07.2025, ПРАЙМ

Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп оттолкнет от себя всех введением торговых пошлин в отношении стран поддерживающих политику БРИКС, высказал РИА Новости мнение доцент | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:03+0300

2025-07-07T10:03+0300

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оттолкнет от себя всех введением торговых пошлин в отношении стран поддерживающих политику БРИКС, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля."Заявление в рамках бизнес-манеры Трампа вести политические процессы. Он в качестве политических инструментов применяет выкручивание рук через экономику, торговлю и пошлины. Президент США делает это с особым остервенением и удовольствием, но такие подходы конечны - рано или поздно все сговорятся и это оттолкнет США от всех, если это будет на системной основе", - сказал Мартынов.Эксперт поинтересовался, как пошлины будут распространятся на Россию, которая и так уже находится под американскими санкциями."Как же оговорка, что Россию он пошлинами не обкладывает, так как она уже обложена со всех сторон санкциями? Как здесь быть и как сделать исключение? Здесь много ляпов", - отметил он.По мнению Мартынова, такие заявления Трампа вряд ли впечатлят кого-то в БРИКС, а сам президент уже полгода живет в "комиксе" и иллюстрирует все, что уходит в прошлое вместе с американской гегемонией."Не зря (предприниматель Илон - ред.) Маск взбунтовался. Он какое-то время готов был подыгрывать, но too much (слишком - ред.). Дедушка, конечно, прикольный, но есть вещи серьезнее", - заключил он.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.

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общество , сша, египет, оаэ, дональд трамп, владимир путин, ес