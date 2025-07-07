Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/poshliny-859234399.html
Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин
Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин - 07.07.2025, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин
Президент США Дональд Трамп оттолкнет от себя всех введением торговых пошлин в отношении стран поддерживающих политику БРИКС, высказал РИА Новости мнение доцент | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:03+0300
2025-07-07T10:28+0300
экономика
общество
сша
египет
оаэ
дональд трамп
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оттолкнет от себя всех введением торговых пошлин в отношении стран поддерживающих политику БРИКС, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля."Заявление в рамках бизнес-манеры Трампа вести политические процессы. Он в качестве политических инструментов применяет выкручивание рук через экономику, торговлю и пошлины. Президент США делает это с особым остервенением и удовольствием, но такие подходы конечны - рано или поздно все сговорятся и это оттолкнет США от всех, если это будет на системной основе", - сказал Мартынов.Эксперт поинтересовался, как пошлины будут распространятся на Россию, которая и так уже находится под американскими санкциями."Как же оговорка, что Россию он пошлинами не обкладывает, так как она уже обложена со всех сторон санкциями? Как здесь быть и как сделать исключение? Здесь много ляпов", - отметил он.По мнению Мартынова, такие заявления Трампа вряд ли впечатлят кого-то в БРИКС, а сам президент уже полгода живет в "комиксе" и иллюстрирует все, что уходит в прошлое вместе с американской гегемонией."Не зря (предприниматель Илон - ред.) Маск взбунтовался. Он какое-то время готов был подыгрывать, но too much (слишком - ред.). Дедушка, конечно, прикольный, но есть вещи серьезнее", - заключил он.Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
https://1prime.ru/20250707/tramp-859229502.html
сша
египет
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, египет, оаэ, дональд трамп, владимир путин, ес
Экономика, Общество , США, ЕГИПЕТ, ОАЭ, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС
10:03 07.07.2025 (обновлено: 10:28 07.07.2025)
 
Эксперт прокомментировал введение Трампом новых торговых пошлин

Мартынов: Трамп оттолкнет всех от себя введением пошлин за поддержку БРИКС

© AFP / Nicholas Kamm%Президент США Дональд Трамп
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© AFP / Nicholas Kamm
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп оттолкнет от себя всех введением торговых пошлин в отношении стран поддерживающих политику БРИКС, высказал РИА Новости мнение доцент Финансового университета при правительстве России, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
"Заявление в рамках бизнес-манеры Трампа вести политические процессы. Он в качестве политических инструментов применяет выкручивание рук через экономику, торговлю и пошлины. Президент США делает это с особым остервенением и удовольствием, но такие подходы конечны - рано или поздно все сговорятся и это оттолкнет США от всех, если это будет на системной основе", - сказал Мартынов.
Эксперт поинтересовался, как пошлины будут распространятся на Россию, которая и так уже находится под американскими санкциями.
"Как же оговорка, что Россию он пошлинами не обкладывает, так как она уже обложена со всех сторон санкциями? Как здесь быть и как сделать исключение? Здесь много ляпов", - отметил он.
По мнению Мартынова, такие заявления Трампа вряд ли впечатлят кого-то в БРИКС, а сам президент уже полгода живет в "комиксе" и иллюстрирует все, что уходит в прошлое вместе с американской гегемонией.
"Не зря (предприниматель Илон - ред.) Маск взбунтовался. Он какое-то время готов был подыгрывать, но too much (слишком - ред.). Дедушка, конечно, прикольный, но есть вещи серьезнее", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров. ЕС и США хотят достичь торговой сделки до 9 июля.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
07:43
 
ЭкономикаОбществоСШАЕГИПЕТОАЭДональд ТрампВладимир ПутинЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала