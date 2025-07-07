Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин - 07.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250707/poshliny-859237950.html
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин - 07.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин
Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:58+0300
2025-07-07T10:58+0300
политика
общество
сша
китай
египет
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_0:101:2001:1226_1920x0_80_0_0_b213ad8a89585c64cd423cf593015d51.jpg
ПЕКИН, 7 июл - ПРАЙМ. Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введением президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля. "Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", - сказала Мао Нин. По ее словам, "что касается введения пошлин, Китай неоднократно разъяснял свою позицию, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм - это путь в никуда". Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.
https://1prime.ru/20250707/kellog-859237798.html
сша
китай
египет
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76288/95/762889560_114:0:1885:1328_1920x0_80_0_0_cc9b108d7e9c4b7935a815cd84e77d55.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, китай, египет, дональд трамп, владимир путин
Политика, Общество , США, КИТАЙ, ЕГИПЕТ, Дональд Трамп, Владимир Путин
10:58 07.07.2025
 
В МИД Китая прокомментировали введение Трампом новых торговых пошлин

МИД Китая: механизм БРИКС не нацелен против какой-либо страны

© fotolia.com / Stripped Pixel%Флаг КНР
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© fotolia.com / Stripped Pixel
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 7 июл - ПРАЙМ. Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между развивающимися странами, он не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны, заявила на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя введением президентом США Дональдом Трампом новых торговых пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
"Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", - сказала Мао Нин.
По ее словам, "что касается введения пошлин, Китай неоднократно разъяснял свою позицию, в торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм - это путь в никуда".
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было, это объединение государств, которые работают, исходя из учета интересов друг друга.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
СМИ: спецпосланник Трампа посетит конференцию по Украине в Риме
10:57
 
ПолитикаОбществоСШАКИТАЙЕГИПЕТДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала