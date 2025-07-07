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В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС
Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T12:45+0300
2025-07-07T12:54+0300
россия
дмитрий песков
сша
дональд трамп
пошлины
брикс
экономика
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее президент Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.Кроме того, Песков напомнил, что деятельность в рамках БРИКС никогда не была и не будет направлена против третьих стран."Уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение, объединение стран, которые разделяют, разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран", - сообщил Песков журналистам.Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, пошлины, брикс
РОССИЯ, Дмитрий Песков, США, Дональд Трамп, пошлины, БРИКС, Экономика
12:45 07.07.2025 (обновлено: 12:54 07.07.2025)
 
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о пошлинах в отношении БРИКС

Песков: Кремль видел заявления Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Кремль видел заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении стран БРИКС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Трамп написал в соцсети Truth Social, что в отношении любой страны, поддерживающей "антиамериканскую" политику БРИКС, будут введены дополнительные торговые пошлины в 10%. В другой публикации он сообщил, что США начнут информировать другие государства о введении в отношении них пошлин или заключении торговых сделок с 7 июля.
Кроме того, Песков напомнил, что деятельность в рамках БРИКС никогда не была и не будет направлена против третьих стран.
"Уникальность такого объединения как БРИКС заключается в том, что это объединение, объединение стран, которые разделяют, разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов. И это взаимодействие в рамках БРИКС никогда не было и не будет направлено против каких-то третьих стран", - сообщил Песков журналистам.
Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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12:42
 
ЭкономикаРОССИЯДмитрий ПесковСШАДональд ТрамппошлиныБРИКС
 
 
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