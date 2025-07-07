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Трампу объяснили, кому на самом деле навредят пошлины против стран БРИКС

Трампу объяснили, кому на самом деле навредят пошлины против стран БРИКС - 07.07.2025, ПРАЙМ

Трампу объяснили, кому на самом деле навредят пошлины против стран БРИКС

Если Вашингтон решит ввести дополнительный тариф в 10% на товары из стран, которые поддерживают политику БРИКС, он выстрелит себе в ногу, заявил журналистам... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T18:16+0300

2025-07-07T18:16+0300

2025-07-07T18:19+0300

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - ПРАЙМ. Если Вашингтон решит ввести дополнительный тариф в 10% на товары из стран, которые поддерживают политику БРИКС, он выстрелит себе в ногу, заявил журналистам советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы по международным вопросам Селсу Аморим. Ранее президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести дополнительную пошлину на импорт в размере 10% для любого государства, поддерживающего политику БРИКС. "Если президент Трамп решит ввести подобный тариф, это будет выстрел себе в ногу", - заявил Аморим на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. По его словам, Бразилия очень заинтересована обсудить этот вопрос с США. Саммит БРИКС проходит с 6 по 7 июля в Рио-де-Жанейро. БРИКС с 2024 года включает помимо стран-основательниц Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года - также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам.

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брикс, пошлины, сша, экспертное мнение