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США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп
США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп - 07.07.2025, ПРАЙМ
США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T19:44+0300
2025-07-07T19:44+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", — говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в соцсети TRUTH Social. По словам хозяина Белого дома, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула, Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины. Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
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сша, дональд трамп, пошлины, япония, южная корея
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, ЯПОНИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ
США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп
Трамп: США с августа вводят 25% пошлину на весь импорт из Японии и Южной Кореи
ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок.
"Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", — говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в соцсети TRUTH Social.
По словам хозяина Белого дома, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула, Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины.
Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".
Трамп пообещал ввести пошлины за поддержку политики БРИКС