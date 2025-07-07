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США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп

США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп - 07.07.2025, ПРАЙМ

США введут 25% пошлину на импорт из Японии и Южной Кореи, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T19:44+0300

2025-07-07T19:44+0300

2025-07-07T19:46+0300

экономика

сша

дональд трамп

пошлины

япония

южная корея

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ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что с 1 августа страна вводит единый тариф в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран… Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары", — говорится в письмах Трампа, направленных лидерам обоих азиатских государств. Тексты писем президент США обнародовал в своем аккаунте в соцсети TRUTH Social. По словам хозяина Белого дома, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США. В случае ответных мер со стороны Токио или Сеула, Вашингтон оставляет за собой право дополнительно увеличить пошлины. Трамп назвал устойчивый торговый дисбаланс с Японией и Южной Кореей "угрозой для экономики и национальной безопасности США".

https://1prime.ru/20250707/tramp-859229502.html

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япония

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сша, дональд трамп, пошлины, япония, южная корея