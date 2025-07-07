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Трамп перенесет дедлайн по зарубежным пошлинам, сообщили в Белом доме
Трамп перенесет дедлайн по зарубежным пошлинам, сообщили в Белом доме - 07.07.2025, ПРАЙМ
Трамп перенесет дедлайн по зарубежным пошлинам, сообщили в Белом доме
Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в | 07.07.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге. По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.
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сша, дональд трамп, пошлины, белый дом
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, Белый дом
Трамп перенесет дедлайн по зарубежным пошлинам, сообщили в Белом доме
Белый дом: Трамп перенесет дедлайн по зарубежным пошлинам на 1 августа
ВАШИНГТОН, 7 июл – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подпишет в понедельник исполнительный указ, который переносит дедлайн по введению зарубежных пошлин с 9 июля на 1 августа, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент сегодня подпишет исполнительный указ, переносящий крайний срок с 9 июля на 1 августа", – сказала Левитт на брифинге.
По словам Левитт, новые ставки пошлин будут официально направлены зарубежным лидерам в течение следующего месяца.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составила 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Соединенных Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Для ЕС новые пошлины составили 20%. При этом почти сразу эти меры были поставлены на паузу на время торговых переговоров.
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