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Трамп добавил в список 12 стран для введения пошлин, сообщили в Белом доме

Трамп добавил в список 12 стран для введения пошлин, сообщили в Белом доме - 07.07.2025, ПРАЙМ

Трамп добавил в список 12 стран для введения пошлин, сообщили в Белом доме

Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении американскими властями новых пошлин на их товары, заявила... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T21:10+0300

2025-07-07T21:10+0300

2025-07-07T21:10+0300

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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Двенадцать стран получат письма от президента США Дональда Трампа, уведомляющие о введении американскими властями новых пошлин на их товары, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. В понедельник Трамп объявил, что с 1 августа страна вводит единую пошлину в 25% на все товары японского и южнокорейского происхождения, ввозимые на американский рынок. "У меня есть подписанные письма, которые сегодня были отправлены как в Южную Корею, так и в Японию, и примерно 12 других стран также получат уведомления и письма непосредственно от президента Соединенных Штатов", - сказала Левитт журналистам. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Внешнеторговый суд США 28 мая постановил, что Трамп превысил полномочия при введении импортных пошлин. Инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий, при этом уже на следующий день апелляционный суд восстановил действие указов.

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сша, дональд трамп, пошлины, страны, белый дом