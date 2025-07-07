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Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана - 07.07.2025, ПРАЙМ
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T21:23+0300
2025-07-07T21:33+0300
экономика
сша
дональд трамп
пошлины
касым-жомарт токаев
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома."Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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сша, дональд трамп, пошлины, касым-жомарт токаев
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, Касым-Жомарт Токаев
21:23 07.07.2025 (обновлено: 21:33 07.07.2025)
 
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана

Документ: Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана

Токаев
Токаев
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома.
"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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