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Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана - 07.07.2025, ПРАЙМ
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T21:23+0300
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома."Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, Касым-Жомарт Токаев
Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
Документ: Трамп уведомил Токаева о введении США пошлины в отношении Казахстана
ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, уведомив его о введении Вашингтоном пошлины на товары из Казахстана в размере 25% с 1 августа 2025 года, следует из опубликованного документа главы Белого дома.
"Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме за подписью Трампа, опубликованном на его странице в социальной сети Truth Social.
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