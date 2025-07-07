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С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп - 07.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250707/poshliny-859264609.html
С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп
С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп - 07.07.2025, ПРАЙМ
С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп
Президент США Дональд Трамп направил руководству ряда стран уведомления о введении Соединенными Штатами пошлин на их продукцию с 1 августа. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T21:51+0300
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экономика
сша
дональд трамп
пошлины
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил руководству ряда стран уведомления о введении Соединенными Штатами пошлин на их продукцию с 1 августа. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём пошлину в размере всего 25% на все малайзийские товары, поступающие в Соединённые Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму.США вводят с 1 августа 40% пошлины на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы, сообщил президент США Дональд Трамп на свой странице в соцсети Truth Social, опубликовав письма, адресованные лидерам этих стран.Также Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики с 1 августа."США продолжают сотрудничество с ЮАР, несмотря на значительный торговый дефицит… Однако мы обязаны устранить дисбаланс, вызванный тарифными и нетарифными барьерами со стороны ЮАР", — написал американский лидер в письме, опубликованном в TRUTH Social.По его словам, пошлина не будет распространяться на южноафриканские компании, которые решат наладить производство в США. При попытке обойти пошлины путем транзита через третьи страны, как подчеркнул Трамп, в отношении ЮАР будет применяться повышенная ставка.Трамп добавил, что 30% — это "значительно меньше, чем нужно" для устранения дисбаланса, который, по его словам, угрожает экономике и национальной безопасности США.
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сша, дональд трамп, пошлины, малайзия, лаос, мьянма
Экономика, США, Дональд Трамп, пошлины, МАЛАЙЗИЯ, Лаос, МЬЯНМА
21:51 07.07.2025 (обновлено: 22:01 07.07.2025)
 
С 1 августа США введут пошлины на товары еще четырех стран, сообщил Трамп

Трамп направил уведомления руководству ряда стран о введении пошлин на их товары

© CC BY 2.0 / William WarbyСтатуя Свободы в США
Статуя Свободы в США - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© CC BY 2.0 / William Warby
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ВАШИНГТОН, 7 июл - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп направил руководству ряда стран уведомления о введении Соединенными Штатами пошлин на их продукцию с 1 августа.
"Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём пошлину в размере всего 25% на все малайзийские товары, поступающие в Соединённые Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму.
США вводят с 1 августа 40% пошлины на всю продукцию, импортируемую из Лаоса и Мьянмы, сообщил президент США Дональд Трамп на свой странице в соцсети Truth Social, опубликовав письма, адресованные лидерам этих стран.
Также Трамп объявил о введении 30-процентной импортной пошлины на все товары из Южно-Африканской Республики с 1 августа.
"США продолжают сотрудничество с ЮАР, несмотря на значительный торговый дефицит… Однако мы обязаны устранить дисбаланс, вызванный тарифными и нетарифными барьерами со стороны ЮАР", — написал американский лидер в письме, опубликованном в TRUTH Social.
По его словам, пошлина не будет распространяться на южноафриканские компании, которые решат наладить производство в США. При попытке обойти пошлины путем транзита через третьи страны, как подчеркнул Трамп, в отношении ЮАР будет применяться повышенная ставка.
Трамп добавил, что 30% — это "значительно меньше, чем нужно" для устранения дисбаланса, который, по его словам, угрожает экономике и национальной безопасности США.
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ЭкономикаСШАДональд ТрамппошлиныМАЛАЙЗИЯЛаосМЬЯНМА
 
 
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