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Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза
Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза - 07.07.2025, ПРАЙМ
Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза
Поставки обогащенного урана из Китая в США по итогам первых пяти месяцев этого года сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T05:15+0300
2025-07-07T05:15+0300
общество
китай
сша
франция
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из Китая в США по итогам первых пяти месяцев этого года сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. В этом году, как и в прошлом, основной объем импорта Штатами обогащенного урана из Поднебесной пришелся на май. Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки достигли 118,5 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. В этом году США больше всего покупали обогащенный уран у Франции - на 680,3 миллиона долларов по итогам января-мая, России - 596,1 миллиона, Нидерландов - 460,6 миллиона и Великобритании - почти 298 миллионов. Замкнула топ-5 поставщиков Германия с 197,6 миллионами долларов. Китай расположился на шестом месте. Также Штаты получали уран от Японии (13,8 миллиона) и Бельгии (12,1 миллиона).
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40
192
40
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общество , китай, сша, франция
Общество , КИТАЙ, США, ФРАНЦИЯ
05:15 07.07.2025
 
Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза

Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились почти в три раза

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из Китая в США по итогам первых пяти месяцев этого года сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы.
В этом году, как и в прошлом, основной объем импорта Штатами обогащенного урана из Поднебесной пришелся на май. Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки достигли 118,5 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года.
В этом году США больше всего покупали обогащенный уран у Франции - на 680,3 миллиона долларов по итогам января-мая, России - 596,1 миллиона, Нидерландов - 460,6 миллиона и Великобритании - почти 298 миллионов. Замкнула топ-5 поставщиков Германия с 197,6 миллионами долларов.
Китай расположился на шестом месте.
Также Штаты получали уран от Японии (13,8 миллиона) и Бельгии (12,1 миллиона).
 
ОбществоКИТАЙСШАФРАНЦИЯ
 
 
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