https://1prime.ru/20250707/postavki-859228487.html

Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза

Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза - 07.07.2025, ПРАЙМ

Поставки обогащенного урана из Китая в США сократились в три раза

Поставки обогащенного урана из Китая в США по итогам первых пяти месяцев этого года сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T05:15+0300

2025-07-07T05:15+0300

2025-07-07T05:15+0300

общество

китай

сша

франция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859228487.jpg?1751854509

МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Поставки обогащенного урана из Китая в США по итогам первых пяти месяцев этого года сократились почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. В этом году, как и в прошлом, основной объем импорта Штатами обогащенного урана из Поднебесной пришелся на май. Суммарно за первые пять месяцев этого года поставки достигли 118,5 миллиона долларов. Это в 2,7 раза меньше, чем за такой же период прошлого года. В этом году США больше всего покупали обогащенный уран у Франции - на 680,3 миллиона долларов по итогам января-мая, России - 596,1 миллиона, Нидерландов - 460,6 миллиона и Великобритании - почти 298 миллионов. Замкнула топ-5 поставщиков Германия с 197,6 миллионами долларов. Китай расположился на шестом месте. Также Штаты получали уран от Японии (13,8 миллиона) и Бельгии (12,1 миллиона).

китай

сша

франция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , китай, сша, франция