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В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты - 07.07.2025, ПРАЙМ
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В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты
В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты - 07.07.2025, ПРАЙМ
В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты
Уменьшение премии россиян будет возможным не более чем на 20% от общего размера месячной заработной платы с 1 сентября этого года, следует из федерального... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T10:35+0300
2025-07-07T10:35+0300
экономика
общество
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уменьшение премии россиян будет возможным не более чем на 20% от общего размера месячной заработной платы с 1 сентября этого года, следует из федерального закона от 7 июня 2025 года. Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. "Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны быть указаны в коллективном договоре предприятия, если такой есть.
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общество
Экономика, Общество
10:35 07.07.2025
 
В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты

В России с 1 сентября запретят снижать премии более чем на 20% от зарплаты

© Unsplash/Scott GrahamБизнес, финансы
Бизнес, финансы
© Unsplash/Scott Graham
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уменьшение премии россиян будет возможным не более чем на 20% от общего размера месячной заработной платы с 1 сентября этого года, следует из федерального закона от 7 июня 2025 года.
Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.
"Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны быть указаны в коллективном договоре предприятия, если такой есть.
Прибыль - ПРАЙМ, 1920, 10.04.2025
Премия на рынке страхования торговых кредитов выросла на 27 процентов
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ЭкономикаОбщество
 
 
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