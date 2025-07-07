https://1prime.ru/20250707/premii-859236581.html

В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты

В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты - 07.07.2025, ПРАЙМ

В России запретят снижать премии граждан более чем на 20% от зарплаты

Уменьшение премии россиян будет возможным не более чем на 20% от общего размера месячной заработной платы с 1 сентября этого года, следует из федерального... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T10:35+0300

2025-07-07T10:35+0300

2025-07-07T10:35+0300

экономика

общество

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Уменьшение премии россиян будет возможным не более чем на 20% от общего размера месячной заработной платы с 1 сентября этого года, следует из федерального закона от 7 июня 2025 года. Соответствующий закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. "Размер такого снижения премии не может приводить к уменьшению размера месячной заработной платы работника более чем на 20%", - говорится в документе, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов. Отмечается, что все виды премий, размеры, периоды и условия их выплаты должны быть указаны в коллективном договоре предприятия, если такой есть.

https://1prime.ru/20250410/premiya-856562252.html

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общество