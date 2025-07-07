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"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений - 07.07.2025, ПРАЙМ
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"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений
"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений - 07.07.2025, ПРАЙМ
"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T07:01+0300
2025-07-07T07:01+0300
общество
аэропорт пулково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859228855.jpg?1751860861
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт принял 24 рейса, отправлено - 16 (данные на 05.00)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты.
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40
192
40
общество , аэропорт пулково
Общество , аэропорт Пулково
07:01 07.07.2025
 
"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений

Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений принял 24 рейса, отправил 16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
"С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт принял 24 рейса, отправлено - 16 (данные на 05.00)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты.
 
Обществоаэропорт Пулково
 
 
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