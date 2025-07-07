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"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений

"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений - 07.07.2025, ПРАЙМ

"Пулково" принял 24 рейса после снятия ограничений

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T07:01+0300

2025-07-07T07:01+0300

2025-07-07T07:01+0300

общество

аэропорт пулково

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Аэропорт "Пулково" после снятия ограничений, согласно данным на 05.00 мск, принял 24 рейса, отправил - 16, сообщила пресс-служба компании "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта). "С момента снятия ограничений на прием и отправку воздушных судов аэропорт принял 24 рейса, отправлено - 16 (данные на 05.00)", - говорится в сообщении. Отмечается, что первый рейс после снятия ограничений вылетел спустя всего 22 минуты.

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общество , аэропорт пулково