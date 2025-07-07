https://1prime.ru/20250707/putin-859232901.html
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта
Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:23+0300
2025-07-07T09:23+0300
2025-07-07T09:23+0300
россия
владимир путин
роман старовойт
минтранс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160292_0:206:2908:1842_1920x0_80_0_0_89fd772bea7cdaa750a4388d94bad678.jpg
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Старовойт был назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/0e/848160292_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_3d893dcc1cecf92f9dd035350aeb7d3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, роман старовойт, минтранс рф
РОССИЯ, Владимир Путин, Роман Старовойт, Минтранс РФ
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта
Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Старовойт был назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года.