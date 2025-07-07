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Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта

Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта

Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T09:23+0300

2025-07-07T09:23+0300

2025-07-07T09:23+0300

россия

владимир путин

роман старовойт

минтранс рф

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Старовойт был назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года.

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россия, владимир путин, роман старовойт, минтранс рф