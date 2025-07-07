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Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта
Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T09:23+0300
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россия
владимир путин
роман старовойт
минтранс рф
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе. Старовойт был назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года.
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россия, владимир путин, роман старовойт, минтранс рф
РОССИЯ, Владимир Путин, Роман Старовойт, Минтранс РФ
09:23 07.07.2025
 
Путин освободил от должности министра транспорта Старовойта

Путин освободил от должности министра транспорта Романа Старовойта

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкРоман Старовойт
Роман Старовойт - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил от должности министра транспорта РФ Романа Старовойта, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в документе.
Старовойт был назначен министром транспорта РФ в мае 2024 года.
 
РОССИЯВладимир ПутинРоман СтаровойтМинтранс РФ
 
 
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