https://1prime.ru/20250707/putin-859239375.html

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности

Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T11:16+0300

2025-07-07T11:16+0300

2025-07-07T11:16+0300

общество

рф

владимир путин

транспорт

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. "Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.

https://1prime.ru/20250707/mintrans-859238621.html

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общество , рф, владимир путин, транспорт