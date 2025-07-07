https://1prime.ru/20250707/putin-859239375.html
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:16+0300
2025-07-07T11:16+0300
2025-07-07T11:16+0300
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. "Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
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общество , рф, владимир путин, транспорт
Общество , РФ, Владимир Путин, Транспорт
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Путин: транспорт является одной из фундаментальных сфер, важнейшей в России
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
"Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта