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Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности - 07.07.2025, ПРАЙМ
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности
Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T11:16+0300
2025-07-07T11:16+0300
общество
рф
владимир путин
транспорт
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин. В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года. "Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
https://1prime.ru/20250707/mintrans-859238621.html
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общество , рф, владимир путин, транспорт
Общество , РФ, Владимир Путин, Транспорт
11:16 07.07.2025
 
Путин назвал транспорт одной из фундаментальных сфер деятельности

Путин: транспорт является одной из фундаментальных сфер, важнейшей в России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк#Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 апреля 2017
#Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 21 апреля 2017 - ПРАЙМ, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Транспорт является одной из фундаментальных сфер деятельности, важнейшей в стране, заявил президент России Владимир Путин.
В понедельник в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин назначил Андрея Никитина исполняющим обязанности министра транспорта РФ. Ранее глава государства подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности министра транспорта. Старовойт возглавлял Минтранс России с мая 2024 года.
"Транспорт - одна из фундаментальных сфер деятельности, важнейшая в стране, сквозная, можно сказать, и сама по себе высокотехнологичная", - сказал Путин на встрече с Никитиным.
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области А. Никитиным
Путин назначил Андрея Никитина и.о. министра транспорта
11:06
 
ОбществоРФВладимир ПутинТранспорт
 
 
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