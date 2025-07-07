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Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО

Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО

Президент России Владимир Путин подписал два закона, направленные на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), соответствующие... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T14:46+0300

2025-07-07T14:46+0300

2025-07-07T14:46+0300

экономика

общество

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал два закона, направленные на упрощение продажи долей в обществах с ограниченной ответственностью (ООО), соответствующие документы размещены на сайте официального опубликования правовых актов. Первый из них вносит изменения в Гражданский кодекс (ГК), а второй - в закон об ООО, позволяющий не применять преимущественное право покупки доли или ее части в таком хозяйственном обществе, если такая возможность предусмотрена в его уставе. Закон, вносящий изменения в ГК, вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, а изменения в закон об ООО - с 1 сентября 2025 года. Сейчас преимущественное право на покупку доли закреплено за другими участниками ООО. Причем они могут рассматривать предложение о приобретении доли в срок до 30 дней. И лишь после получения их письменного отказа от покупки доли ее можно продавать третьему лицу. Изменения в ГК позволяют участникам ООО воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли другого участника общества, "если уставом общества не предусмотрено иное". Изменения в закон об ООО допускают включение в его устав положений о неприменении преимущественного права покупки доли или ее части в отношении всех или отдельных его участников. Положение о неприменении преимущественного права может быть внесено в устав при учреждении ООО или при внесении изменений в устав. За его принятие должны проголосовать на общем собрании все участники общества. А для исключения такого положения из устава должно быть подано не менее двух третей голосов участников, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом.

https://1prime.ru/20250701/putin-859072880.html

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общество , владимир путин