https://1prime.ru/20250707/putin-859251287.html

Путин подписал закон для установки RuStore на гаджетах Apple

Путин подписал закон для установки RuStore на гаджетах Apple - 07.07.2025, ПРАЙМ

Путин подписал закон для установки RuStore на гаджетах Apple

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T15:13+0300

2025-07-07T15:13+0300

2025-07-07T15:13+0300

экономика

общество

владимир путин

apple

госдума

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который запретит Apple препятствовать установке на ее гаджеты единого российского магазина приложений RuStore, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ уточняет условия распространения программ, используемых потребителями на отдельных видах технически сложных товаров, в том числе для того, чтобы Apple открыла возможность устанавливать RuStore на свои смартфоны и планшеты. Закон запрещает с 1 сентября 2025 года устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования приложений российских разработчиков и единого магазина приложений. Продаваемые в России технически сложные товары с предварительно установленными программами (к ним, в частности, относятся смартфоны и планшеты) должны будут обеспечивать возможность установки и обновления таких приложений, а также осуществления платежей при их установке и использовании с применением единого магазина приложений. Для этого законом введен запрет на ограничение установки и обновления программ из сторонних источников, блокировку функциональности устройств при использовании альтернативного программного обеспечения, навязывание ценовой политики разработчикам и ограничение способов оплаты в приложениях. Данные изменения внесены в целях пресечения антиконкурентных практик со стороны зарубежных платформ, прежде всего Apple и Google, которые ограничивают доступ к отечественным сервисам, включая критически важные банковские приложения, пояснялось на сайте комитета Госдумы по промышленности и торговле. Прежде единый магазин приложений RuStore был доступен для установки и использования на всех устройствах с операционной системой Android. Однако, согласно сопроводительным документам, "отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками" ограничивали возможность установки приложений из независимых источников, а также их доступ к отдельным функциям устройств или операционной системы. Причем эти ограничения касались и возможности осуществления платежей пользователями таких приложений. Теперь на устройствах, которые продаются в России, должна быть возможность установить российский магазин приложений RuStore и через него приобретать и устанавливать приложения российских разработчиков. Как ранее пояснял журналистам член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, закон направлен на то, чтобы никто не мог ограничить работу этих приложений или помешать вам ставить другие через российский магазин RuStore. Причем это касается не только самих приложений, но и того, как они обновляются, как взаимодействуют с пользователем, какие настройки доступны и какие способы оплаты разрешены, подчеркивал Говырин. Он добавлял, что если устройство каким-то образом блокирует работу приложений, установленных через RuStore, или мешает их нормальному использованию, это будет признано недостатком товара. То есть можно потребовать замену, ремонт или возврат денег.

https://1prime.ru/20250702/rustore--859099462.html

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общество , владимир путин, apple, госдума