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Назван размер помощи США Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
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Назван размер помощи США Украине
Назван размер помощи США Украине - 07.07.2025, ПРАЙМ
Назван размер помощи США Украине
Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T03:17+0300
2025-07-07T03:17+0300
общество
украина
сша
германия
владимир зеленский
politico
nbc
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (Германия). Так, согласно данным института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая помощь - 50,1 миллиарда и гуманитарная - 3,7 миллиарда долларов. При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля, Штаты больше не предоставляли Украине никакой помощи. Так, в феврале этого года СМИ сообщали, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были возобновлены. Также в Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Однако уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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192
40
192
40
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5
4.7
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общество , украина, сша, германия, владимир зеленский, politico, nbc
Общество , УКРАИНА, США, ГЕРМАНИЯ, Владимир Зеленский, Politico, NBC
03:17 07.07.2025
 
Назван размер помощи США Украине

Кильский институт мировой экономики: помощь США Украине достигла 123,3 миллиарда долларов

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (Германия).
Так, согласно данным института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь – 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая помощь - 50,1 миллиарда и гуманитарная - 3,7 миллиарда долларов.
При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля, Штаты больше не предоставляли Украине никакой помощи.
Так, в феврале этого года СМИ сообщали, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были возобновлены. Также в Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Однако уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
 
ОбществоУКРАИНАСШАГЕРМАНИЯВладимир ЗеленскийPoliticoNBC
 
 
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