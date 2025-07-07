https://1prime.ru/20250707/rezervy-859254819.html

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум - 07.07.2025, ПРАЙМ

Международные резервы России обновили исторический максимум

Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда долларов на 1 июня,... | 07.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-07T16:05+0300

2025-07-07T16:05+0300

2025-07-07T16:09+0300

банк россии

резервы

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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за май резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23%.

https://1prime.ru/20250704/birzha-859183828.html

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резервы