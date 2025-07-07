https://1prime.ru/20250707/rezervy-859254819.html
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум - 07.07.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России обновили исторический максимум
Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда долларов на 1 июня,... | 07.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-07T16:05+0300
2025-07-07T16:05+0300
2025-07-07T16:09+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.Таким образом, за май резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23%.
https://1prime.ru/20250704/birzha-859183828.html
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резервы
Международные резервы России обновили исторический максимум
ЦБ: международные резервы России достигли 688,7 миллиарда долларов
МОСКВА, 7 июл - ПРАЙМ. Международные резервы РФ обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда долларов на 1 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, за май резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23%.
ЦБ предложит лицензии внебиржевым площадкам, имитирующим биржу